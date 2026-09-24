كاي ي اكس 3 برو 2027 تباع بهذه المواصفات

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كاي ي اكس 3 برو 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 3 برو موديل 2027، وتنتمي ي اكس 3 برو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 3 برو 2027

كاي ي اكس 3 برو 2027

زودت سيارة كاي ي اكس 3 برو 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات للركن، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها ESP .

محرك كاي ي اكس 3 برو 2027

كاي ي اكس 3 برو 2027

تحصل سيارة كاي ي اكس 3 برو 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 143 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كاي ي اكس 3 برو 2027

تمتلك سيارة كاي ي اكس 3 برو 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS .

كاي ي اكس 3 برو 2027

وبها مثبت سرعة، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها فتحة سقف، وبها Touch Screen .

سعر كاي ي اكس 3 برو 2027

كاي ي اكس 3 برو 2027

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 960 ألف جنيه .