أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" تحت المليون.. نيسان تكشف “بيكسو” الكهربائية..اليوم العالمي بدون سيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

شهد سوق السيارات المصري، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

نيسان تكشف "بيكسو".. كهربائية صغيرة بمدى 259 كم وشحن سريع

كشفت شركة نيسان عن سيارتها الكهربائية الجديدة بيكسو – PIXO، التي تمثل أصغر طراز كهربائي في تشكيلة العلامة اليابانية المخصصة للسوق الأوروبية، وتستهدف بصورة أساسية التنقل داخل المدن، وجاء تطوير السيارة بالتعاون مع رينو، إذ تعتمد على نفس القاعدة التقنية المستخدمة في "رينو توينجو" الكهربائية، مع حصولها على تصميم يحمل هوية نيسان الخاصة.

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏



مرسيدس تلوح بإغلاق مصانع في ألمانيا.. ارتفاع التكلفة يضغط على الإنتاج

تواجه شركة مرسيدس-بنز ضغوطًا متزايدة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ألمانيا، بعدما حذرت من إمكانية إغلاق مصنع لتجميع السيارات واخر لإنتاج مكونات منظومة نقل الحركة، في حال عدم نجاح الشركة والعاملين في خفض تكاليف الإنتاج ورفع مستويات الكفاءة.



اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

يتحول 22 سبتمبر من كل عام إلى مناسبة عالمية للتذكير بتأثير الاعتماد المكثف على السيارات الخاصة، من خلال "اليوم العالمي بدون سيارات"، الذي يشجع السكان على تجربة وسائل نقل بديلة، مثل المشي والدراجات ووسائل النقل العام.



تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تستعد شركة تسلا للكشف عن الجيل الثاني من سيارتها الرياضية الكهربائية "رودستر" في الأول من أكتوبر المقبل، بعد سنوات طويلة من الانتظار منذ تقديم المشروع للمرة الأولى عام 2017، وتأجيل موعد إطلاقها الذي كان مقرر في وقت سابق.