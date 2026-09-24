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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وسعر تاتا إيريس السيدان الجديدة | شاهد

تاتا إيريس السيدان الجديدة
تاتا إيريس السيدان الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تاتا عن طرازها الجديد تاتا إيريس، وتنتمي إيريس لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتأتي السيدان الجديدة لتكون البديل المباشر لنسخة تاتا تيجور بعد مسيرة حافلة منذ إطلاقها لأول مرة عام 2017.

 تاتا إيريس السيدان الجديدة

مواصفات تاتا إيريس السيدان الجديدة

زودت سيارة تاتا إيريس السيدان الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة LED هجومية، وبها مصابيح LED حادة، وشبكة تهوية أشرس مستوحاة من شقيقتها الهاتشباك تياجو ، وبها صدادات رياضية بفتحات تهوية بارزة، وبها أضواء خلفية LED حديثة مع تقديم لون بنفسجي جديد كلياً يتناسب مع الهيكل المنحوت.

 تاتا إيريس السيدان الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة تاتا إيريس السيدان الجديدة بها، شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصه تدعم الاتصال الذكي، وبها عجلة قيادة رياضية بثنائي الأذرع تحتوي على شعار تاتا المضيء.

محرك تاتا إيريس السيدان الجديدة

تحصل سيارة تاتا إيريس السيدان الجديدة علي قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 85 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك،

سعر تاتا إيريس السيدان الجديدة

الفئة الأولي من سيارة تاتا إيريس السيدان الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 22 ألف ريال سعودي .

 تاتا إيريس السيدان الجديدة

الفئة الثانية من سيارة تاتا إيريس السيدان الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 35 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تاتا في صناعة السيارات

تأسست الشركة بواسطة مجموعة تاتا كمرتكز للصناعات الهندسية الثقيلة، وفي عام 1954 بدأ إنتاج السيارات التجارية بالشراكة مع شركة ديملر بنز (Daimler-Benz) الألمانية، واستمر التعاون حتى اكتمال وتطوير هذا القطاع .

وبعدها تم إطلاق الشاحنة الخفيفة الناجحة تاتا 407 التي غيرت شكل النقل الخفيف في الهند، وبعدها تم دخول سوق سيارات الركاب رسمياً بتقديم سيارات مثل "تاتا سييرا" و"تاتا إستيم".

وفي عام 1998 تم إطلاق سيارة تاتا إنديكا ، وهي أول سيارة ركاب هندية بالكامل تصميمًا وتصنيعًا، وبعدها تم الاستحواذ على وحدة إنتاج الشاحنات التابعة لشركة دايو الكورية الجنوبية لتصبح "تاتا دايو"، وتم إدراج الشركة في بورصة نيويورك .

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