إزالة 5 حالات تعد على الأراضي بمراكز ومدن الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة، بالتنسيق مع فرق المتابعة الميدانية بالمحافظة، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقا للقانون.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات، وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع انتشار أعمال البناء العشوائي وفرض سيادة القانون.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها الميدانية لرصد التعديات ومخالفات البناء، وأسفرت جهودها عن إزالة 5 حالات تعد ومخالفات بناء بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

ففي مركز ومدينة بلبيس، تم إزالة 5 أعمدة خرسانية تم صبها بالمخالفة حول سور مقام على مساحة 40 مترا بنطاق الوحدة المحلية بإنشاص الرمل، حيث تمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أشرف عامر، رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة فاقوس، تم إزالة مبنى من الدبش الأبيض مقام على مساحة 100 متر بنطاق منطقة شعفور التابعة للوحدة المحلية بالصالحية القديمة، إلى جانب إزالة سور من الدبش الأبيض بطول 20 مترا وارتفاع 1.5 متر بنطاق قرية الحجاجية القديمة التابعة للوحدة المحلية بالصوالح.

كما تمت إزالة سور من أربع جهات من الدبش الأبيض مقام على مساحة 2 قيراط بنطاق عرب شمس التابعة للوحدة المحلية بإكياد البحرية، حيث تمت الإزالات بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف أيمن هيكل، رئيس المركز.

وفي مركز ومدينة منيا القمح، تم إزالة أعمدة خرسانية تم صبها بالمخالفة تمهيدا لصب سقف بالدور الثالث علوي على مساحة 80 مترا بنطاق قرية النعامنة التابعة للوحدة المحلية بالسعديين، حيث تمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تحت إشراف المحاسب السيد عبد الرازق، رئيس المركز.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار أعمال الرصد والمتابعة على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو الشروع في أعمال إنشائية بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة المخالفات، حفاظا على الرقعة الزراعية ومنع التعديات، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.