هاني أبو ريدة يشكر المقاولون العرب على استضافة تدريبات منتخب جنوب أفريقيا

وجه المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر إلى المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، على استضافة تدريبات منتخب جنوب أفريقيا، والذي يستعد لمواجهة إريتريا في التصفيات الأفريقية، وذلك في إطار متابعة الاتحاد المصري لكرة القدم للمنتخبات، التي تستضيفها مصر، وحرصه على توفير سبل الدعم والتنسيق اللازمة خلال فترة وجودها.

هاني أبو ريدة يشكر المقاولون العرب

واستقبل بعثة منتخب جنوب أفريقيا كل من طلعت محرم، مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، وسامي قمصان، المدير الفني للفريق، حيث حرصا على الترحيب بالبعثة، كما قدم قمصان درع وقميص النادي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، في ظل العلاقة، التي تجمعهما منذ عملهما معًا في النادي الأهلي.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه جنوب أفريقيا، وديًا، يوم الأحد المقبل، على إستاد القاهرة الدولي.