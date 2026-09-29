د. هيثم حمزة يستعرض أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في التطور ووجوده في كل مناحي الحياة

قال الدكتور هيثم حمزة، إن الأمية لم تعد تقتصر على عدم القدرة على القراءة والكتابة، موضحًا أنه منذ نحو 20 عامًا كان يتم الحديث عن الأمية الرقمية، ومن تعريفاتها عدم معرفة استخدام الكمبيوتر، وهو ما كان أحد تعريفات الأمية في بعض الدول.

وأضاف خلال برنامج العالم غدا، أن الأمر لم يعد متعلقًا فقط بمعرفة استخدام الكمبيوتر، وإنما أصبح التطور متسارعًا بشكل كبير، موضحًا أن التطور الصناعي والتكنولوجي أصبح يتبدل ويتغير في فترات زمنية قصيرة للغاية.

وأوضح أن هناك فارقًا رئيسيًا بين الأمية الرقمية والمرحلة الحالية مع انتشار الذكاء الاصطناعي، قائلًا: "إحنا أخدنا وقت يمكن أكتر من 15 إلى 20 سنة لدخول الكمبيوتر في حياة الناس بشكل كبير وشكل يعني نقول بقى أصبح جزء عادي من حياتهم، المدة دي أو المهلة دي للأسف هي مش متاحة قوي في عصر الذكاء الاصطناعي".

وتابع أن الذكاء الاصطناعي يتسارع ويزيد استخداماته بشكل كبير جدًا، وبالتالي فإن المسافة الزمنية المتاحة لاستيعاب التطور وتطوير القدرات لاستخدامه أصبحت محدودة، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن ومنتج، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على المؤسسات التعليمية والتوعية العامة للعمل على هذا الأمر بشكل كبير وسريع جدًا.