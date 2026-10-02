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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصرع مهندس إثر اصطدام سيارته بـ "جمل" على الطريق الدولي "النفق – شرم الشيخ" بجنوب سيناء

المهندس خالد الغنام
المهندس خالد الغنام
ايمن محمد

لقي المهندس خالد الغنام، أحد المقاولين المشاركين في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة جنوب سيناء، مصرعه إثر حادث تصادم وقع على الطريق الدولي «النفق – شرم الشيخ»، بعد اصطدام سيارته بجمل ظهر بشكل مفاجئ أمامه، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن وفاته في موقع الحادث.

 

تلقى مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي «النفق – شرم الشيخ»، نتيجة اصطدام سيارة بجمل ظهر فجأة على الطريق، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وتبين وفاة المهندس خالد الغنام متأثرًا بإصاباته.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

الغنام.. بصمة بارزة في مشروعات جنوب سيناء

وترك المهندس خالد الغنام بصمة واضحة من خلال مشاركته في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والسياحية المهمة بمختلف مدن جنوب سيناء، من بينها كورنيش مدينة الطور، وكورنيش ومشروع «306» بمدينة رأس سدر، والممشى السياحي بمدينة دهب.

كما شارك في تنفيذ عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، من بينها الحديقة المركزية، والممشى السياحي، ومجمع البنوك، ومضمار سباق الهجن الدولي، إلى جانب مشاركته في تنفيذ عدد من الأعمال ضمن مشروع «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين.

وخيم الحزن على أسرة وأصدقاء وزملاء المهندس خالد الغنام، الذي رحل بشكل مفاجئ، تاركًا وراءه مسيرة من العمل والمشاركة في مشروعات تنموية وسياحية تركت أثرًا في عدد من مدن جنوب سيناء.

جنوب سيناء مصرع المهندس خالد الغنام مشروعات جنوب سيناء

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