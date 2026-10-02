قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطماطم بـ 15 ولا بـ 50 جنيهًا؟.. حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب حشرة السوسة
الوزراء: المتحف المصري الكبير استقبل نحو 4 ملايين زائر منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس
الوزراء: المتحف المصري الكبير يستقبل 4 ملايين زائر منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس
في عيدها القومي.. وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يؤديان صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي
تسريب خطة مرعبة.. ميرور: بوتين خطط لهجوم ضخم على 3 محطات نووية أوكرانية
الاتحاد الأوروبي يهدد أمريكا بسبب قرب حظر تصدير الديزل .. ماذا يحدث؟
شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
وزير الخارجية: مصر حريصة على تمكين الشباب الأفريقي وبناء قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي
تراجع رئيس الأوبرا عن استقالته.. مهرجان الموسيقى العربية الـ34 في موعده
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
وزير التخطيط : اقتصاد أفريقيا يبلغ 3.6 تريليون دولار ونسعى لتعظيم حصتها في التجارة العالمية
وزير الزراعة يوجه قوافل غذائية مجانية.. وتحرك فني عاجل لـ 4 قرى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف تسارع البناء العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي

صور الأقمار الصناعية تكشف تسارع البناء العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي
صور الأقمار الصناعية تكشف تسارع البناء العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي
خاطر عبادة

تُظهر أحدث صور الأقمار الصناعية تسارع وتيرة العمل الصيني في مشروع "شعاب أنتيلوب المرجانية" بأرخبيل باراسيل في بحر الصين الجنوبي، حيث تسير أعمال بناء مدرج طائرات كامل الحجم على قدم وساق.

وتشير تقديرات محللين نقلتها وكالة "رويترز" إلى إمكانية الانتهاء من المدرج بحلول منتصف عام 2027، في خطوة من شأنها تعزيز السيطرة العسكرية لبكين على الممر المائي المتنازع عليه.


تفاصيل من الفضاء


وأظهرت الصور التي راجعتها "رويترز" والتقطتها شركة "فانتور" في 25 سبتمبر، أعمال تسوية للأرض وأكواماً من الحصى والخرسانة، ورافعات ضغط تعمل على تجهيز الأساسات قبل الرصف، فضلاً عن بارجة محملة بالحصى تتجه إلى رصيف تم بناؤه حديثاً.

ويؤكد ملحقون عسكريون ومحللون أمنيون أن القاعدة الجديدة قد تصبح إحدى أهم القواعد البحرية الصينية في المنطقة.

أكبر توسع منذ عقد

ويرى مراقبون أن اكتمال قاعدة أنتيلوب سيمثل أهم توسع عسكري للصين في بحر الصين الجنوبي منذ عشر سنوات، إذ ستوسع نطاق وصول سفنها الحربية وطائراتها العسكرية في ممر أصبح ساحة تنافس متزايدة العسكرة بين بكين وواشنطن وحلفائها بشأن تايوان.

وقال بن لويس، مؤسس منصة البيانات مفتوحة المصدر PLATracker: "إذا كان مشروع فيري كروس هو الدليل، فأتوقع أن يتم رصف المدرج في النصف الأول من 2027 وأن يكون أول هبوط بحلول منتصف العام، وربما قبل ذلك"، في إشارة إلى مدرج بطول 3 كيلومترات بنته الصين على شعاب مرجانية في جزر سبراتلي عام 2015.

وأضاف لويس: "لقد أتيحت لهم عشر سنوات ليصبحوا أسرع في هذا الأمر"، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ حتى الآن أي حفريات لتخزين الذخيرة والوقود التي تحتاجها قاعدة بهذا الحجم.


بكين تتحدث عن أغراض مدنية 


تعترف الصين حتى الآن ببناء قاعدة عسكرية جديدة، فيما تقول وسائل الإعلام الرسمية إن قاعدة أنتيلوب ستخدم أغراضاً مدنية مثل التنبؤ بالطقس والبحوث البحرية والعلمية.
ووصف محللو الصور في "فانتور" والخبير في الاستخبارات مفتوحة المصدر داميان سيمون، الذي كشف لأول مرة عن أعمال التجريف في الشعاب مطلع يناير، الرافعات بأنها تُستخدم لضغط التربة المستصلحة تمهيداً لرصفها.

أهمية إستراتيجية

وفي شمال بحر الصين الجنوبي، من شأن القاعدة المستقبلية أن تساعد في توسيع انتشار السفن والطائرات الصينية، وحماية مداخل جزيرة هاينان، حيث تحتفظ بكين بغواصاتها الباليستية المسلحة نووياً.

وكانت “رويترز” أفادت في أواخر أغسطس برصد منشآت جديدة على جزيرة صغيرة قرب أنتيلوب، لكن المحللين لم يتمكنوا بعد من تحديد وظيفة الإنشاءات ثلاثية الشعب في جزيرة ياجونج بشكل قاطع.


نزاع إقليمي مستمر


وتطالب كل من فيتنام وتايوان بجزر باراسيل كاملة، وكانت الصين قد طردت قوات فيتنام الجنوبية من قواعدها هناك في معركة خاطفة عام 1974، ولا تزال تحتلها منذ ذلك الحين رغم اعتراضات هانوي.

ويأتي التقدم في مشروع أنتيلوب بالتزامن مع إعلان الصين هذا الأسبوع عن إنشاء منشأة دعم عسكري مشتركة جديدة في لاوس المجاورة، في خطوة قد تعزز وجود بكين في جنوب شرق آسيا.

الصين قاعدة بحرية صينية بحر الصين الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وأثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

ترشيحاتنا

مسجد السيد البدوى بطنطا

خطيب مسجد البدوي: حفظ الوطن وصيانة أمنه من مسؤولية الإنسان تجاه بلده

صورة أرشيفية

عودة المياه بعد إصلاح خط الـ1000 بالمدابغ في الفيوم.. وإعادة تأهيل الطرق المتضررة

بدء أعمال الإصلاح

بدء إصلاح عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسي بشارع المركز في سمالوط بالمنيا

بالصور

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد