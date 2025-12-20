قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إطعام الطعام.. اعرف فضائله فى الدنيا والآخرة

شيماء جمال

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن 7 فضائل لإطعامِ الطَّعام فى الدنيا والآخرة.

 7 فضائل لإطعامِ الطَّعام فى الدنيا والآخرة

وقال عبر موقعه الرسمى إن فضائل إطعام الطعام هى:

  • دليلُ خيريّة: يقول سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خيارُكم مَن أطعمَ الطَّعامَ». [أخرجه أحمد] فمن غلب شحّ نفسه، وجاد بما في يده، وسدّ جوع محتاج؛ استحق أن يكون من خير الناس. 
  • من أحبِّ الأعمالِ إلى الله: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: «أحبُّ النّاسِ إلى اللهِ أنفعُهم للنّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ سُرورٌ تُدخِله على مُسلمٍ، أو تَكشِفُ عنه كُربةً، أو تَقضي عنه دَينًا، أو تَطرُدُ عنه جُوعًا». [أخرجه الطبراني في الكبير] 
  • من صفاتِ الأبرارِ: يقول المولى تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8] عباد الرحمن المخلصون يطعمون الطعامَ حبًّا، ورجاء في الله وآخرته؛ فيجزيهم ربهم بالوقاية من الشر والعذاب، ويوافيهم بالبركة والسرور والنعيم المقيم. 
  • وسيلةٌ للنَّجاةِ من النَّار: يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: «اتَّقوا النّارَ ولو بشِقِّ تَمرَةٍ». [متفقٌ عليه] فلا تَحتقِرَنَّ قليلًا من الخير، فَرُبَّ لُقمةٍ صغيرةٍ أنقذت صاحبَها من العذاب، وفتحت له أبواب القبول.
  •  من حُسن الإسلام: فقد سأل رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإسْلامِ خَيْرٌ؟ قالَ: «تُطْعِمُ الطَّعامَ، وتَقْرَأُ السَّلامَ على مَن عَرَفْتَ ومَن لَمْ تَعْرِفْ». [متفق عليه] 
  • وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم، فقال: يا رسول الله، أوصني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أفْشِ السَّلامَ، وابذُلِ الطَّعامَ، واستحْي من اللهِ استحياءَك رجلًا من أهلِك، وإذا أسأتَ فأحسِنْ». [أخرجه البزار] 
  • سبب لدخول الجنة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اعبدوا الرحمنَ، وأطعموا الطعامَ، وأفْشُوا السّلامَ؛ تدخلوا الجنةَ بسلام». [أخرجه الترمذي]
الأزهر إطعامِ الطَّعام 7 فضائل لإطعامِ الطَّعام فضل إطعام الطعام فى الدنيا والآخرة أحبِّ الأعمالِ إلى الله الأبرارِ الإسلام

