النائب رضا عبد السلام: المرحلة القادمة تتطلب سياسات أكثر فاعلية تلبي احتياجات المواطنين

أكد النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب وافق على التشكيل الوزاري الجديد في جلسة واحدة، معربًا عن ثقته في حسن اختيار الوزراء، وأمله في أن ينعكس ذلك على تحسين الأداء الحكومي خلال الفترة المقبلة.

وقال رضا عبد السلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المرحلة القادمة تتطلب سياسات أكثر فاعلية تلبّي احتياجات المواطنين، خاصة في الملفات العاجلة مثل المعاشات، ضبط الأسعار، الإيجارات، وتكاليف الخدمات، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن المطلوب في المرحلة المقبلة لا يقتصر على تغيير الأشخاص، بل يتطلب سياسات أكثر فاعلية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن.