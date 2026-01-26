طريقة استخراج قسيمة زواج جديدة من ماكينة الأحوال المدنية

وفرت وزارة الداخلية للمواطنين العديد من الخدمات لاستخراج الأوراق الثبوتية بطريقة بسيطة وفى جميع أيام الأسبوع حتى فى أيام العطلات والإجازات الرسمية من خلال عدة طرق منها ماكينات الأحوال المدنية.

وتتواجد ماكينة الأحوال المدنية فى العديد من المولات والمطارات والتى تتيح للمواطنين الحصول على الأوراق الثبوتية “شهادة ميلاد - شهادة وفاة - قسيمة زواج - قسيمة طلاق” فى دقائق معدودة، أو من خلال طلب المصدرات الرسمية من موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

ماكينة السجل المدني الذكي



وتمثل إحدى هذه الخدمات “ماكينة السجل الذكي” التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمة زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى وفى خلال دقائق معدودة.

استخراج قسيمة زواج من ماكينة الأحوال المدنية الذكية



ويقدم موقع صدى البلد خدمة للقراء عن كيفية استخراج قسيمة زواج، عن طريق ماكينات الأحوال المدنية المتواجدة فى العديد من المولات والمطارات ، والتي تبلغ قيمة استخراجها 50 جنيهًا.