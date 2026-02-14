قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم سموحة: فوزنا على بيراميدز خطوة مهمة للعودة إلى البطولات القارية

فريق سموحة
فريق سموحة
محمد سمير

أكد شريف رضا لاعب وقائد نادي سموحة السكندري، على صعوبة بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" هذا الموسم على التواجد ضمن مجموعة البطل أو مجموعة الهبوط، مشددًا على أن النظام الجديد للمسابقة منحها شراسة لم تكن متواجدة من قبل، وهناك تغييرات تحدث كل جولة، لذلك ليس هناك فريق ضمن التواجد في مجموعة البطل أو مجموعة الهبوط بسبب مفاجآت النتائج التي تحدث في كل مباراة.

وتابع "رضا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: انتصارنا على بيراميدز كان خطوة مهمة في مشوار تحقيق حلم التواجد ضمن السبعة الكبار، هو فوز مهم على فريق كبير ينافس على كل البطولات في المواسم الأخيرة، ولديهم قائمة لاعبين هي الأقوى في مصر حاليًا.

وأضاف لاعب سموحة: الفوز على بيراميدز هو الانتصار الثالث على التوالي للفريق في النسخة الحالية من دوري نايل، وبسببه وصلنا للمركز الخامس في جدول الترتيب، كان لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز على بيراميدز واستمرار سلسلة الانتصارات  المتتالية من أجل التواجد ضمن السبعة الكبار، والحمد لله كنا في قمة تركيزنا، وحققنا انتصارًا مهمًا سيساعدنا على تحقيق هدفنا مع نهاية الدور الأول إن شاء الله.

وواصل: الجميع ينتظر قدوم شهر رمضان المبارك كل عام، اليوم في رمضان يكون مختلفًا، صوم وصلاة وقراءة القرآن والتدرب في الجيم صباحًا وتمرين وبعض الوقت لمسلسلات وبرامج رمضان مساءً.

واختتم شريف رضا حديثه: طول عمرنا نحب شهر رمضان وأجواءه وكورته ودوراته، الدورات الرمضانية تقليد سنوي جميل لطالما شاركت فيه على مدار سنوات طويلة، لكن حاليًا الأمور صعبة بسبب مباريات الدوري، عندما أحصل على إجازة وأسافر لمسقط رأسي أذهب لمشاهدة فريق بلدتي.

شريف رضا بيراميدز سموحة البطولات القارية الدوري المصري الممتاز مجموعة البطل رمضان المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

iOS 26.3

iOS 26.3 يحقق حلم مستخدمي آيفون بميزة طال انتظارها

فحص زيت المحرك

لماذا يجب عليك دائمًا فحص زيت المحرك قبل الطقس البارد؟

Galaxy S26 Ultra

تسريبات نارية.. صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد