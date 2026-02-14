نجم سموحة: فوزنا على بيراميدز خطوة مهمة للعودة إلى البطولات القارية

أكد شريف رضا لاعب وقائد نادي سموحة السكندري، على صعوبة بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" هذا الموسم على التواجد ضمن مجموعة البطل أو مجموعة الهبوط، مشددًا على أن النظام الجديد للمسابقة منحها شراسة لم تكن متواجدة من قبل، وهناك تغييرات تحدث كل جولة، لذلك ليس هناك فريق ضمن التواجد في مجموعة البطل أو مجموعة الهبوط بسبب مفاجآت النتائج التي تحدث في كل مباراة.

وتابع "رضا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: انتصارنا على بيراميدز كان خطوة مهمة في مشوار تحقيق حلم التواجد ضمن السبعة الكبار، هو فوز مهم على فريق كبير ينافس على كل البطولات في المواسم الأخيرة، ولديهم قائمة لاعبين هي الأقوى في مصر حاليًا.

وأضاف لاعب سموحة: الفوز على بيراميدز هو الانتصار الثالث على التوالي للفريق في النسخة الحالية من دوري نايل، وبسببه وصلنا للمركز الخامس في جدول الترتيب، كان لدينا رغبة قوية في تحقيق الفوز على بيراميدز واستمرار سلسلة الانتصارات المتتالية من أجل التواجد ضمن السبعة الكبار، والحمد لله كنا في قمة تركيزنا، وحققنا انتصارًا مهمًا سيساعدنا على تحقيق هدفنا مع نهاية الدور الأول إن شاء الله.

وواصل: الجميع ينتظر قدوم شهر رمضان المبارك كل عام، اليوم في رمضان يكون مختلفًا، صوم وصلاة وقراءة القرآن والتدرب في الجيم صباحًا وتمرين وبعض الوقت لمسلسلات وبرامج رمضان مساءً.

واختتم شريف رضا حديثه: طول عمرنا نحب شهر رمضان وأجواءه وكورته ودوراته، الدورات الرمضانية تقليد سنوي جميل لطالما شاركت فيه على مدار سنوات طويلة، لكن حاليًا الأمور صعبة بسبب مباريات الدوري، عندما أحصل على إجازة وأسافر لمسقط رأسي أذهب لمشاهدة فريق بلدتي.