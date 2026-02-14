تعرف على مواجهات الجولة التاسعة من بطولة دوري سوبر السلة للسيدات

تُقام اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، والتي ستشهد العديد من المباريات القوية.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الصيد بصالة النادي الأهلي في الخامسة مساءً، فيما يواجه سبورتنج نظيره هليوبوليس بصالة سبورتنج بالسادسة مساءً، والجزيرة أمام سموحة بصالة مركز شباب الجزيرة في نفس التوقيت.

وأخيرًا تُختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية ستجمع بين نيو جيزة ومصر للتأمين بصالة الشباب والرياضة في الثامنة مساءً.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب .