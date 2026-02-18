مبادرة قطار الخير مع جهاز تنمية المشروعات تنطلق خلال شهر رمضان

يطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال النسخة الثانية من مبادرة قطار الخير بالتعاون مع «بانكرز لونج» وتستهدف المبادرة هذا العام رفع الوعي للآلاف من المواطنين والشباب داخل 22 محافظة على مستوي الجمهورية من خلال الاجتماع المباشر معهم في ندوة تنموية يحاضر فيها قيادات جهاز تنمية المشروعات و رؤساء فروعه و لفيف من قيادات و مسئولي البنوك الكبري في مصر ( الاهلي / الإسكان و التعمير / قناة السويس / الزراعي المصري ).

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية هذه المبادرة في الوصول لجمهور الشباب و المواطنين الباحثين عن فرص عمل والراغبين في اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو اصحاب المشروعات الذين يرغبون في تطوير مشروعاتهم والتعرف علي آليات التمويل المختلفة وكيفية الاستفادة من الخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات و التوعية بالقوانين والتيسيرات و الحوافز التي تقدمها الدولة من خلال الجهاز و مصلحة الضرائب و مختلف الجهات المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة.

واشاد رحمي بالتعاون مع الإعلامي المصرفي عماد قطارة لخبرته الطويلة في مجال العمل المصرفي و التمويل و قدرته علي إدارة حوار فعال بين الشباب و الجهات مقدمي الخدمات التمويلية و الفنية لنشر ثقافة العمل الحر و تشجيع الشباب ريادة الأعمال.

و دعا رحمي الشباب والمواطنين لحضور هذه اللقاءات للتعرف علي خدمات الجهاز و الحصول علي دورات تدريبة مجانية تؤهلهم لإقامة مشروع صغير و إدارته بنجاح و التعرف علي اجراءات الحصول علي تمويلات ميسرة وأضاف رحمي بأن الندوات سوف تشمل عرض كامل للفرص الاستثمارية بكل محافظة و خاصة الصناعية و الانتاجية لتشجيع ابناء كل محافظة علي استغلال هذه الفرص و الموارد الطبيعية في اقامة مشروعات انتاجية.

ومن جانبه أكد الإعلامي المصرفي عماد قطارة عن تقديره لدور الجهاز في هذه المبادرة مشيرا الي اهمية فتح حوار مباشر مع الجمهور للتعرف علي احتياجاته و متطلباته للدخول في العمل الحر و لعرض الكثير من اوجه الدعم الذي توجهه الدولة و جهاز تنمية المشروعات و البنوك المصرية لهذا القطاع الاقتصادي الهام مشيرا إلي أن المبادرة ستقدم الاف الهدايا العينية من كبري البنوك المشاركة لتشجيع الشباب علي الحضور في هذه الفعاليات التثقيفية التنموية .

وأشار قطارة إلي أن (مبادرة قطار الخير مع جهاز تنمية المشروعات ) تقام تحت رعاية العديد من البنوك الكبرى خلال شهر رمضان ب ٢٢ محافظة تبدأ بمحافظة أسوان يوم الاحد القادم و تستمر في عقد لقاءاتها علي مدار الشهر الكريم من الساعة ١١ صباحا .