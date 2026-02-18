قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مبادرة قطار الخير مع جهاز تنمية المشروعات تنطلق خلال شهر رمضان

مبادرة قطار الخير
مبادرة قطار الخير
محمد صبيح

يطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال النسخة الثانية من مبادرة قطار الخير بالتعاون مع «بانكرز لونج» وتستهدف المبادرة هذا العام  رفع الوعي للآلاف من المواطنين والشباب   داخل 22 محافظة على مستوي الجمهورية من خلال الاجتماع المباشر معهم في ندوة تنموية يحاضر فيها قيادات جهاز تنمية المشروعات و رؤساء فروعه و لفيف من قيادات و مسئولي البنوك الكبري في مصر ( الاهلي / الإسكان و التعمير / قناة السويس / الزراعي المصري ).

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية هذه المبادرة في الوصول لجمهور الشباب و المواطنين الباحثين عن فرص عمل والراغبين في اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر  أو اصحاب المشروعات الذين يرغبون في تطوير مشروعاتهم والتعرف علي آليات التمويل المختلفة وكيفية الاستفادة من الخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات و التوعية بالقوانين والتيسيرات و الحوافز التي تقدمها الدولة من خلال الجهاز و مصلحة الضرائب و مختلف الجهات المعنية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة.

واشاد رحمي بالتعاون مع الإعلامي المصرفي عماد قطارة لخبرته الطويلة في مجال العمل المصرفي و التمويل و قدرته علي إدارة حوار فعال بين الشباب و الجهات مقدمي الخدمات التمويلية و الفنية لنشر ثقافة العمل الحر و تشجيع الشباب ريادة الأعمال.

و دعا رحمي الشباب والمواطنين لحضور هذه اللقاءات للتعرف علي خدمات الجهاز و الحصول علي دورات تدريبة مجانية تؤهلهم لإقامة مشروع صغير و إدارته بنجاح و التعرف علي اجراءات الحصول علي تمويلات ميسرة وأضاف رحمي بأن الندوات سوف تشمل عرض كامل للفرص الاستثمارية بكل محافظة و خاصة الصناعية و الانتاجية لتشجيع ابناء كل محافظة علي استغلال هذه الفرص و الموارد الطبيعية في اقامة مشروعات انتاجية.

ومن جانبه أكد الإعلامي المصرفي عماد قطارة عن تقديره لدور الجهاز في هذه المبادرة مشيرا الي اهمية فتح حوار مباشر مع الجمهور للتعرف علي احتياجاته و متطلباته للدخول في العمل الحر و لعرض الكثير من اوجه الدعم الذي توجهه الدولة و جهاز تنمية المشروعات و البنوك المصرية لهذا القطاع الاقتصادي الهام مشيرا إلي أن المبادرة ستقدم الاف الهدايا العينية من كبري البنوك المشاركة لتشجيع الشباب علي الحضور في هذه الفعاليات التثقيفية التنموية .

وأشار قطارة إلي أن (مبادرة قطار الخير مع جهاز تنمية المشروعات ) تقام تحت رعاية العديد من البنوك الكبرى خلال شهر رمضان ب ٢٢ محافظة تبدأ بمحافظة أسوان يوم الاحد القادم و تستمر في عقد لقاءاتها علي مدار الشهر الكريم من الساعة ١١ صباحا .

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات اصحاب المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

أكسيوس: ترامب يقترب من حرب كبيرة مع إيران

أرشيفية

نيجيريا .. مصرع 37 شخصا في منجم تسمما بغاز أول أكسيد الكربون

أرشيفية

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تنتهي اليوم بعد ساعتين لا غير

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد