الأنبا ميخائيل يشارك رهبان دير المحرق احتفالهم السنوي بتذكار القديس ميخائيل البحيري

وسط أجواء روحية مهيبة، أحتفل، أمس، دير المحرق العامر بجبل قسقام، بعيد نياحة القديس الراهب القمص ميخائيل البحيري الـ 103.

حيث شارك في صلوات القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، إلى جانب ١١ من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة، يتقدمهم نيافة الأنبا بيجول رئيس الدير.

وشهد الاحتفال توافدًا كبيرًا من الرهبان والكهنة وأبناء الكنيسة الذين احتشدوا للمشاركة في التذكار السنوي لتلميذ القديس الأنبا أبرآم، طالبين شفاعته وبركته.

ويأتي هذا الاحتفال السنوي تأكيدًا على عمق الارتباط الروحي بين أبناء الكنيسة وتراثهم الرهباني الأصيل، إذ يظل القديس ميخائيل البحيري نموذجا حيا في حياة التوبة والجهاد الروحي والطاعة، تاركا للأجيال المتعاقبة سيرة عطرة تشهد لقوة الإيمان وأمانة الخدمة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.