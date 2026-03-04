إبراهيم جاد : معتمد جمال يقود الزمالك للصدارة بأسلوب بسيط وفعال

أكد المحلل الرياضي إبراهيم جاد، أن معتمد جمال نجح كمدرب مؤقت مع الزمالك، وقاده إلى صدارة الدوري بفضل إدارة ذكية للمباريات والقدرة على قراءة الخصم.



وأضاف جاد خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن الزمالك نجح في إيقاف خطورة فريق بيراميدز خلال المباريات الأخيرة، مما منح الفريق أفضلية كبيرة، مشيرًا إلى أن اللاعبين أصبحوا أكثر انضباطًا ويمتلكون القدرة على تنفيذ الخطط بمرونة.



وأشار إلى أن أسلوب الزمالك بسيط في الأفكار ولكنه فعال، حيث يتم التركيز على تطبيق الخطط بشكل دقيق داخل الملعب، ما يعكس تحسن أداء الفارس الأبيض ووقوفه على رجله في المنافسة على الصدارة.