هنتسحر ايه النهاردة .. طاجن فول بالبيض وطعمية بالجبنة الكريمي والسمسم

هنتسحر ايه النهاردة .. يتردد هذا السؤال بشكل يومي داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان الكريم لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة سحور متنوعة مع شرح طريقة تحضيرها.

طاجن فول بالبيض



نعرض لكم طريقة عمل طاجن فول بالبيض من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

2 كوب فول مدمس

بصل

2 طماطم

2 فص ثوم

4 ملعقة كبيرة ليمون

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة زيت

6 بيض

ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة

فلفل أسود مجروش للوجه

أوراق بقدونس للوجه

طريقة عمل فول بالبيض

في حلة بها زيت على النار شوحي البصل مع رشة ملح ثم ضعي الطماطم والثوم والفول وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الاسود وقلبي كل الخليط على النار.

ضعي الخليط في طاجن ثم ضعي البيض على الوجه ثم ادخليه في الفرن حتى النضج وزينيه وقدميه.

طعمية بالجبنة الكريمي

اليكم طريقة عمل طعمية بالجبنة الكريمي من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

عجينة طعمية

جبنة كريمي مكعبات

سمسم

كزبرة حصى مجروشة

زيت للقلي

طريقة عمل طعمية بالجبنة الكريمي



توضع عجينة طعمية في بوله مع التقليب باليد

يفرد عجين الطعمية في اليد وتضاف جبنة كريمي.

تضاف عجينة الطعمية على الوجهه مرة أخرى مع تشكيلها

يوضع سمسم وكزبرة حصى مجروشة على الوجهه وتضاف الأقراص في الفريزر حتى التجمد.

تضاف أقراص الطعمية في الزيت للقلي حتي تنضج.