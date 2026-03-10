رئيس مركز الداخلة يتفقد المواقف ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

أجرى جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة فى الوادى الجديد،اليوم جولة تفقدية موسعة بالمواقف ومحطات الوقود بمدينة موط، لمتابعة مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة، وضمان عدم استغلال المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود عقب قرار تعديل أسعار المنتجات البترولية.



الإعلان الواضح عن أسعار التعريفة

وخلال الجولة، تابع رئيس المركز التزام سائقي سيارات الأجرة ومواقف النقل الجماعي بالإعلان الواضح عن تعريفة الركوب الجديدة على السيارات وفي أماكن ظاهرة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف، كما حرص على الاستماع إلى آراء المواطنين والركاب للتأكد من عدم وجود شكاوى تتعلق بزيادة الأجرة أو مخالفة التعليمات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

متابعة انتظام العمل

كما امتدت الجولة لتشمل المرور على محطات الوقود بمدينة موط، حيث حرص رئيس المركز على متابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة المعلنة للمنتجات البترولية، وخلال تفقده للمحطات، شدد على ضرورة وضع الملصقات الرسمية الخاصة بالأسعار الجديدة في أماكن واضحة وظاهرة للمواطنين داخل المحطات.