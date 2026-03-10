تنفيذ أعمال ترميم وإنشاء مطبات بعدة شوارع بمدينة موط بالوادى الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ عدد من أعمال الترميمات والإنشاءات المرورية بعدة مناطق حيوية داخل مدبنة موط في إطار الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية بمدينة موط، وتنفيذًا لتوجيهات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الداخلة، وبالتعاون مع إدارة الطرق.

وشملت الأعمال تنفيذ ترميمات بطريق حي الزهور، إلى جانب الشارع المؤدي إلى مستشفى الحرمين الطبي، وذلك في إطار تحسين حالة الطرق ومعالجة المناطق التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، بما يسهم في تسهيل حركة السير ورفع مستوى الأمان للمواطنين.

- إنشاء مطبات صناعية على الطرق

كما جرى إنشاء 4 مطبات صناعية بعدد من النقاط المهمة لتنظيم الحركة المرورية والحد من السرعات، حيث جرى تنفيذ مطب أمام مدرسة السلام، وآخر عند تقاطع شارع الموقف مع الطريق الدائري قبل ميدان 30 يونيو، بالإضافة إلى مطب بمنطقة ميدان الشعراوي، ومطب آخر قبل مستشفى الحرمين الطبي، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وتنظيم الحركة المرورية بتلك المواقع الحيوية.

وفي السياق ذاته، تم استكمال أعمال الترميم بطريق موط – القصر باستخدام كمية تقدر بنحو 10 متر مكعب من المواد اللازمة لأعمال الصيانة، ضمن خطة متواصلة لتحسين كفاءة الطرق ورفع جاهزيتها.