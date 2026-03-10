قبل أن يتحول إلى سكري.. 8 نصائح مهمة للسيطرة على مرحلة ما قبل السكر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا يحدث داء السكري من النوع الثاني بشكل مفاجئ، بل يسبقه غالبًا ما يُعرف بمرحلة ما قبل السكري، وهي حالة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، لكنها لا تصل بعد إلى الحد الذي يسمح بتشخيص الإصابة بالسكري. 

ووفقًا لما ذكره موقع Onlymyhealth، فإن هذه المرحلة تُعد بمثابة إنذار مبكر بوجود اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي، وقد تتطور إلى السكري من النوع الثاني إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

ماذا تعني مرحلة ما قبل السكري؟

تمثل هذه المرحلة فرصة مهمة لتدارك الأمر قبل تطور المرض، إذ يمكن للكثير من الأشخاص تجنب الإصابة بالسكري من النوع الثاني من خلال تعديل نمط الحياة والالتزام بعادات صحية.

أعراض قد تظهر في بعض الحالات

غالبًا ما تمر مرحلة ما قبل السكري دون أعراض واضحة، إلا أن بعض الأشخاص قد يلاحظون مجموعة من العلامات، مثل:

  • الشعور المتكرر بالعطش.
  • زيادة عدد مرات التبول.
  • الإحساس الدائم بالتعب والإرهاق.
  • تشوش الرؤية أو ضعفها.
  • ظهور بقع داكنة على الجلد، خاصة في مناطق الرقبة أو الإبطين أو الفخذين.

خطوات تساعد على منع تطور الحالة

يمكن تقليل خطر تحول مرحلة ما قبل السكري إلى مرض السكري من النوع الثاني من خلال اتباع عدد من الإجراءات الصحية، من أبرزها:

فقدان جزء من الوزن
في حال كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، فإن خسارة نحو 5 إلى 7% من الوزن قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 58%.

اتباع نظام غذائي صحي
ينصح بالتركيز على تناول الأطعمة الطبيعية مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، إلى جانب البروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية، مع تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات والكربوهيدرات المكررة.

كما يُفضل تقليل المشروبات السكرية، واستبدالها بالماء أو المشروبات العشبية أو الماء المنقوع بالليمون.

ممارسة النشاط البدني
ينصح بممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من الأنشطة المعتدلة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات، مع إضافة تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا، لأن الكتلة العضلية تساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بشكل أكثر كفاءة.

الحصول على نوم كافٍ
النوم الجيد لمدة تتراوح بين 7 و9 ساعات يوميًا يساعد على الحفاظ على التوازن الهرموني وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.

التحكم في التوتر
التوتر المستمر قد يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول، الذي يرفع مستويات السكر في الدم، لذلك ينصح بممارسة التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا.

الإقلاع عن التدخين
يساهم التدخين في زيادة مقاومة الأنسولين، لذلك فإن التوقف عنه يساعد في استقرار مستويات السكر وتحسين صحة القلب.

مراقبة مستوى السكر
المتابعة المنتظمة لمستويات السكر في الدم تساعد على فهم تأثير النظام الغذائي ونمط الحياة على الجسم.

إجراء الفحوصات الدورية
الزيارات المنتظمة للطبيب تساعد على متابعة تطور الحالة وإجراء أي تعديلات ضرورية على خطة العلاج أو الوقاية.

ما أسباب الإصابة بمرحلة ما قبل السكري؟

هناك عدة عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بهذه الحالة، أبرزها:

  • مقاومة الأنسولين: عندما تقل استجابة خلايا الجسم لهرمون الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم.
  • العوامل الوراثية: وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري يزيد من خطر الإصابة.
  • زيادة الوزن والسمنة: خاصة تراكم الدهون في منطقة البطن.
  • قلة النشاط البدني: نمط الحياة غير النشط يضعف كفاءة التمثيل الغذائي.
  • التقدم في العمر: يزداد خطر الإصابة بعد سن 45 عامًا.
  • الاضطرابات الهرمونية: مثل متلازمة تكيس المبايض لدى النساء.
سكري السكري مرحلة ما قبل السكر مرحلة ما قبل السكري مقدمات السكري

