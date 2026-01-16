هرم الخشوع في القراءة.. دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد صديق المنشاوي

في تقرير صوتي من تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يسلط برنامج "دولة التلاوة" الضوء على حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أعظم قراء القرآن في مصر والعالم العربي.

رحلة الشيخ المنشاوي مع القرآن

ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي في 1920 في قرية البواريك بمحافظة سوهاج، وبدأ حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ليحفظه كاملاً قبل أن يُكمل الحادية عشرة من عمره.

بدأت تلاواته أمام الجمهور في عام 1952 في إحدى ليالي سوهاج، ليبدأ بعدها مسيرته التي شهدت إشادات واسعة من العلماء، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

يشارك في المسابقة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر، وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من كبار علماء الأزهر والقُراء المميزين.

تصل قيمة جوائز البرنامج إلى 3.5 مليون جنيه، مع تكريم الفائزين بتسجيل المصحف الشريف بصوتهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى إمامة المصلين في رمضان المقبل.

يهدف البرنامج إلى اكتشاف وتكريم المواهب القرآنية الجديدة وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي.