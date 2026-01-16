الشيخ عمر القزابري ضيف شرف الحلقة الـ 19 من برنامج “دولة التلاوة”

حلّ القارئ الشيخ عمر القزابري ضيف شرف في الحلقة الـ 19 من برنامج دولة التلاوة، الذي يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. وبدأ القزابري الحلقة بقراءة آيات من سورة فاطر.

البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب القرآنية في مجالات التلاوة والتجويد، وشارك في التصفيات الأولية أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات. لجنة التحكيم تضم نخبة من العلماء والمقرئين مثل الشيخ حسن عبد النبي، والدكتور طه عبد الوهاب، والداعية مصطفى حسني، والقارئ طه النعماني.

كما تتضمن جوائز المسابقة 3.5 مليون جنيه، مع فرصة للفائزين في المركز الأول لتسجيل المصحف الشريف بصوتهم وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، إضافة إلى تكريمهم في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين.