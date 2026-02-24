لحماية أسرته.. عمار يترك جده ويذهب لرفح في صحاب الأرض الحلقة السابعة

عرضت الحلقة السابعة من مسلسل "صحاب الأرض" منذ قليل، عبر منصة "واتش ات"، والذي يقدم فيه الفنان الأردني الشاب يزن عيد، شخصية "عمار".



وفي بداية الحلقة السابعة من مسلسل "صحاب الأرض"، يتواجد عمار رفقة أسرته وصديق شقيقه المستشهد، ويحاولوا الذهاب إلى رفح للهروب من الجيش الإسرائيلي.



ويتقف مجد وعمار مع جد عمار للذهاب إلى رفح، لكن عند ذهابه إلى السيارة لا يريد الخروج من منزله، ويحاول عمار أن يقنعه ولكن لا يهتم بكلامه ويصعد إلى منزله.

وفي مشهد درامي مؤثر يجبر مجد عمار أن يذهب مع أسرته إلى رفح، وبعد أنا رفض في البداية، يوافق من أجل حماية أسرته، ويذهب بالفعل ولكن بدون جده الذي يلعب دوره الفنان كامل الباشا.

وعند مغادرة عمار المنزل، ينظر خلفه بحسره ويبكي بشدة، نظرا لتكرار الأمر مرتين الأولى مع والده والثانية مع جده، فهل سيعود عمار إلى جده بعد أن يصل بأسرته لبر الأمان؟

أبطال مسلسل صحاب الأرض

وإلى جانب الفنان الأردني يزن عيد ،يضم مسلسل صحاب الأرض مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم إياد نصار ومنة شلبى وكامل الباشا وعصام السقا وتارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي.