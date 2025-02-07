قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 35 متهما بقضية "خلية الاتجار بالعملة".. غدًا
طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
أمريكا تصادر طائرة ثانية لرئيس فنزويلا
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير 2025
جوا وبحرا.. وزير إسرائيلي يقترح السماح لسكان غزة بمغادرة القطاع عبر إسرائيل
تعيين سفراء جدد للولايات المتحدة في 4 دول
تصدعات وشروخ بمسجد التوبة في المحلة وتحرك أمني عاجل.. صور
ترامب يعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
ضبط صاحب برج المحلة المنكوب.. ومحافظة الغربية: سنضرب المخالفين بيد من حديد
المستشار محمود فوزي: آلية الحوار الوطني مهمة للغاية في ظل التحديات الراهنة
النيابة تعاين حادث انهيار عمارة المحلة ونقل 4 مصابين للمستشفى.. صور
وسام أبو علي يوجه رسالة لـ إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مراد فكري صادق يوجه رسالة لوالده بعد وفاته: زرعتَ بداخلي شغف الفن

الفنان الراحل فكري صادق و نجله
الفنان الراحل فكري صادق و نجله
أوركيد سامي

عبر الفنان مراد فكري صادق عن حزنه الشديد بعد وفاة والده، ووجه رسالة لولده عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

قال مراد فكري صالح: رسالة لأبويا بعد ٢١ يوم من وداعنا الاخير، ابويا وصاحبى وحبيبي الغالى ،  بعد التحية السلام عليك فى قبرك أود أن اخبرك انك واحشتنى اوى رحلت عني، لكنك لم ترحل من داخلي فى كل لحظة أتذكرك واسمع، صوتك تركتني بجسدٍ وحيد، لكن بروحٍ مملوءة بحبك ونصائحك التي لا تزال تتردد في أذني. كنتَ لي أكثر من أب... كنتَ معلمًا، صديقًا، قدوةً، وفنانًا، عظيمًا. زرعتَ في داخلي شغف الفن، وغرست في قلبي الإبداع، وأنا اليوم أكمل الطريق الذي بدأته، وأحاول أن أكون ما كنت تتمناه لي...  أقسم أني لن  أخذلك! سأجعل اسمك حيًا، كما كنتَ تحلم، وسأحمل وصاياك لأمي وإخوتي كما وعدتك. سأجعل نجاحي رسالة تصل إليك حيثما كنت، وسأفرحك

حتى وإن كنت في عالمٍ آخر... فأنت لم تمت في قلبي، ولن تموت في ذاكرة الناس.اللهم اغفر لأبي، وارحمه، واجعل قبره نورًا، واجمعني به في جنات الخُلد حيث لا فراق بعد اليوم"

ورحل عن عالمنا،  الفنان القدير فكري صادق عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي أثرت الساحة الفنية المصرية، حيث أعلن نجله مراد فكري صادق خبر الوفاة، عبر حسابه على “فيسبوك”، وكتب: “أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله  … البقاء لله”.


وُلد فكري صادق في 5 مايو 1945 بحي بولاق أبو العلا في القاهرة، بدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية عانى في طفولته من الحمى الشوكية التي أثرت على نطقه، لكن بفضل قراءة القرآن الكريم، تحسنت حالته وأصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسته الثانوية.

اخبار الفن فكري صادق مراد فكري صادق اخبار الثقافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس (درجات الحرارة)

موعد انتهاء المنخفض الجوي وتحسن حالة الطقس |درجات الحرارة

الدكتور مصطفى مدبولي

رسميا.. الحزمة الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد

جانب من الاجتماع

مفيش تهجير وإقرار حزمة حماية عاجلة.. أخبار مبهجة من الحكومة والحوار الوطني

ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وصيتي متحضرش دفنتي.. القصة الكاملة لـ خلاف ياسمين عبد العزيز وشقيقها

كهربا

في مباراة كهربا الأولى.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام

الأرصاد

تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا

جماهير الأهلي

شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 7-2-2025

ترشيحاتنا

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

كيف كان النبي يتعامل في الأسواق مع الناس؟.. الشيخ أحمد الطلحي يُوضح

الدكتور أيمن أبو عمر

عالم بالأوقاف: الكبر والرياء من أخطر المعاصي الخفية

مصحف

عالم أزهري: «وذروا ظاهر الإثم وباطنه» نداء رباني للبعد عن المعاصي

بالصور

بالأبيض اللامع.. تارا عماد تتألق بأحدث إطلالة

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

أطعمة يمكن تناولها على الفطور بجانب البيض لخسارة الوزن .. فما هي ؟

أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض
أطعمة على الفطور تزيد الإحساس بالشبع وخسارة الوزن بجانب البيض

خضروات ورقية تقي من مرض السكري .. الخس والجرجير والملوخية

فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري
فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري

طريقة تحضيره.. ماسك الطماطم للبشرة مثالية

فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة

فيديو

صورة من الفيديو

حالة من الغضب.. فيديو تشييع جنازة بالرقص والغناء يثير الجدل

روان بن حسين

كسر في الظهر.. فنانة شهيرة تروي مأساتها بسبب التمارين الرياضية

نورهان

نورهان: كنت هعمل عملية وتراجعت .. وهذه حقيقة عودة حنان ترك للفن

شيرين رضا واحمد الفيشاوي

هفضل أحبك .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة للفنانة شيرين رضا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد