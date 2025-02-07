مراد فكري صادق يوجه رسالة لوالده بعد وفاته: زرعتَ بداخلي شغف الفن

عبر الفنان مراد فكري صادق عن حزنه الشديد بعد وفاة والده، ووجه رسالة لولده عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

قال مراد فكري صالح: رسالة لأبويا بعد ٢١ يوم من وداعنا الاخير، ابويا وصاحبى وحبيبي الغالى ، بعد التحية السلام عليك فى قبرك أود أن اخبرك انك واحشتنى اوى رحلت عني، لكنك لم ترحل من داخلي فى كل لحظة أتذكرك واسمع، صوتك تركتني بجسدٍ وحيد، لكن بروحٍ مملوءة بحبك ونصائحك التي لا تزال تتردد في أذني. كنتَ لي أكثر من أب... كنتَ معلمًا، صديقًا، قدوةً، وفنانًا، عظيمًا. زرعتَ في داخلي شغف الفن، وغرست في قلبي الإبداع، وأنا اليوم أكمل الطريق الذي بدأته، وأحاول أن أكون ما كنت تتمناه لي... أقسم أني لن أخذلك! سأجعل اسمك حيًا، كما كنتَ تحلم، وسأحمل وصاياك لأمي وإخوتي كما وعدتك. سأجعل نجاحي رسالة تصل إليك حيثما كنت، وسأفرحك

حتى وإن كنت في عالمٍ آخر... فأنت لم تمت في قلبي، ولن تموت في ذاكرة الناس.اللهم اغفر لأبي، وارحمه، واجعل قبره نورًا، واجمعني به في جنات الخُلد حيث لا فراق بعد اليوم"

ورحل عن عالمنا، الفنان القدير فكري صادق عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي أثرت الساحة الفنية المصرية، حيث أعلن نجله مراد فكري صادق خبر الوفاة، عبر حسابه على “فيسبوك”، وكتب: “أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله … البقاء لله”.



وُلد فكري صادق في 5 مايو 1945 بحي بولاق أبو العلا في القاهرة، بدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية عانى في طفولته من الحمى الشوكية التي أثرت على نطقه، لكن بفضل قراءة القرآن الكريم، تحسنت حالته وأصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسته الثانوية.