أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إطلاق التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159، في إطار تحركات الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات، وتطوير بيئة الأعمال بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والتشريعات الدولية.

1.2 مليون شركة فردية تستفيد من تحركات تعديل الإجراءات

وقال الوزير إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على التعرف على المشكلات التي تواجه الشركات واحدة تلو الأخرى، من خلال التواصل المباشر مع الشركات والاشتباك مع التحديات التي تواجهها على أرض الواقع، بهدف تحديد احتياجات مجتمع الأعمال والعمل على معالجتها.

وأوضح فريد أن الوزارة رصدت مجموعة من المشكلات التي تتطلب تعديلات تشريعية على مستوى القانون نفسه، مشيرًا إلى أن العمل على هذه التعديلات مستمر، مع الحرص على دراستها بشكل متأنٍ ومنحها الوقت اللازم للوصول إلى حلول مناسبة.

وأضاف أن هناك مجموعة أخرى من التحديات ترتبط بالإجراءات اليومية التي تتعامل معها الشركات، وهي مشكلات تتطلب تدخلًا سريعًا لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على تعديل عدد من هذه الإجراءات، ومن بينها بعض الأمور المتعلقة بالسجل التجاري.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن من بين الملفات التي جرى العمل عليها أوضاع الشركات الفردية الصغيرة التي يتوسع نشاطها ويزداد رأس مالها، بما يستدعي التعامل مع احتياجاتها الجديدة بصورة أكثر مرونة، موضحًا أن هذه التعديلات تمس نحو مليون و200 ألف شركة فردية.

وأكد فريد أن إطلاق تعديلات اللائحة التنفيذية يأتي ضمن توجه يستهدف تحسين مناخ الاستثمار، والاستجابة للمشكلات الفعلية التي تواجه الشركات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز قدرة مجتمع الأعمال على التوسع والنمو.