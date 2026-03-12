بمذاق شهي.. طريقة عمل بسكويت القرفة

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل بسكويت القرفة حيث أنه من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها فى عيد الفطر المبارك حيث أنه يمتلك نكهة ومذاق مميز ويعزز الصحة بسبب احتواءه على القرفة التى تخفض السعرات الحرارية.

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت القرفة من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

كوب ونصف زبدة لينة

كوب سكر بودرة

بيكنج بودر

2 بيضة

قرفة

4 كوب دقيق

طريقة عمل بسكويت القرفة



اخفقي الزبدة مع السكر البودرة فى العجان الكهربائي حتى يمتزج جيدا.



أضيفي القرفة والبيض والبيكنج بودر والدقيق واعجني المكونات جيدا وشكلي العجين وقطعيه بالقطاعة وادخليه فى الفرن .

اخرجي البسكويت من الفرن فور النضج بسرعة واتركيه فى الهواء الطلق حتى يبرد ثم ضعيه فى العلبة المخصصة له ويقدم عند الحاجة.

