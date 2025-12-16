قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا لا تؤدى صلاة الجنازة على الشهيد؟.. علي جمعة يوضح حقيقة حياتهم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة
أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا
السيطرة على حريق شب بقش الأرز في الدقهلية
اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح
سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
توقعات مثيرة.. تونس وصيف مجموعته وجنوب أفريقيا الاختبار الأصعب لمصر
فتح الحركة أمام القطارات بعد رفع الحاويات من أعلى السكة الحديد بطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: استبعاد لاعبي المنتخب الأول كان حتميًا.. ولست راضيًا عن الأداء بكأس العرب

أحمد حسن- عصام الحضري
أحمد حسن- عصام الحضري
إسراء أشرف

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، أن انضمام أي عناصر من المنتخب الأول إلى قائمة الفريق في البطولة كان أمرًا غير ممكن، في ظل غياب التنسيق بين الجهازين الفنيين، مشددًا على أن الأولوية كانت دائمًا للمنتخب الأول.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب أون» على قناة «أون سبورت 1» مع الإعلامي سيف زاهر، إن منتخب حلمي طولان كان يعتمد في البداية على عدد من العناصر، من بينهم أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل، قبل انضمامهما لاحقًا إلى صفوف المنتخب الأول، وهو ما أثر على الاستقرار الفني للفريق.

وأشار مدير المنتخب إلى أنه أدى مهمته بأقصى درجة ممكنة، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت الجهاز الفني، وعلى رأسها ضيق الوقت، موضحًا أن تجميع منتخب كامل قبل البطولة بأربعة أشهر فقط لم يكن بالأمر السهل، لافتًا إلى وجود محاولات لإثارة أزمات مفتعلة بينه وبين عصام الحضري.

وأشاد أحمد حسن بالعمل الذي يقدمه عصام الحضري، مؤكدًا أنه عنصر مجتهد ويؤدي دوره بكل جدية ويسعى دائمًا لتقديم الأفضل.

واعترف مدير المنتخب بعدم رضاه عن المستوى الفني الذي ظهر به منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم رضاه عن الأداء العام لإدارة الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

أحمد حسن منتخب مصر الأول منتخب مصر الثاني كأس العرب بطولة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

ترشيحاتنا

المتهمين

استغلت الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة.. عصابة تواجه هذه العقوبة بالقانون

كلاب الشوارع

برلمانية: الحلول الإنسانية والعلمية لمواجهة كلاب الشوارع تحمي المجتمع

مجلس النواب

نواب البرلمان: مواجهة انتشار كلاب الشوارع أولوية وطنية لحماية صحة المواطنين

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد