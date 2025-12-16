أحمد حسن: استبعاد لاعبي المنتخب الأول كان حتميًا.. ولست راضيًا عن الأداء بكأس العرب

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، أن انضمام أي عناصر من المنتخب الأول إلى قائمة الفريق في البطولة كان أمرًا غير ممكن، في ظل غياب التنسيق بين الجهازين الفنيين، مشددًا على أن الأولوية كانت دائمًا للمنتخب الأول.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب أون» على قناة «أون سبورت 1» مع الإعلامي سيف زاهر، إن منتخب حلمي طولان كان يعتمد في البداية على عدد من العناصر، من بينهم أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل، قبل انضمامهما لاحقًا إلى صفوف المنتخب الأول، وهو ما أثر على الاستقرار الفني للفريق.

وأشار مدير المنتخب إلى أنه أدى مهمته بأقصى درجة ممكنة، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهت الجهاز الفني، وعلى رأسها ضيق الوقت، موضحًا أن تجميع منتخب كامل قبل البطولة بأربعة أشهر فقط لم يكن بالأمر السهل، لافتًا إلى وجود محاولات لإثارة أزمات مفتعلة بينه وبين عصام الحضري.

وأشاد أحمد حسن بالعمل الذي يقدمه عصام الحضري، مؤكدًا أنه عنصر مجتهد ويؤدي دوره بكل جدية ويسعى دائمًا لتقديم الأفضل.

واعترف مدير المنتخب بعدم رضاه عن المستوى الفني الذي ظهر به منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم رضاه عن الأداء العام لإدارة الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.