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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بحضور أسرة القضاء وقيادات الدولة.. أحمد موسى ينعى المستشار أحمد الزند

احمد الزند
احمد الزند
رنا عبد الرحمن

شهد مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، مراسم عزاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق، وسط حضور لافت من رجال القضاء والشخصيات العامة وقيادات الدولة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتقديم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد.

وخلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، نعى الإعلامي أحمد موسى المستشار أحمد الزند، معربًا عن خالص تعازيه لأسرته وذويه ولأعضاء الأسرة القضائية، ومؤكدًا أن رحيله يمثل فقدانًا لأحد أبرز الأسماء التي تولت مواقع قضائية وعامة خلال السنوات الماضية.

وأشار أحمد موسى إلى أن مراسم العزاء شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، لافتًا إلى الحضور الكبير الذي حرص على التواجد لتقديم واجب العزاء، سواء من رجال القضاء والمستشارين أو الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والتشريعية.

حضور كبير في مسقط رأس الراحل بالغربية

وكانت أسرة المستشار أحمد الزند قد استقبلت المعزين، أمس الأحد، في مسقط رأسه بقرية دمتنو التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث شهد سرادق العزاء توافد أعداد كبيرة من أبناء القرية والقرى المجاورة، إلى جانب عدد من القضاة والمستشارين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وجاءت مراسم العزاء في الغربية بعد تشييع جنازة المستشار أحمد الزند من مسجد المشير طنطاوي، عقب أداء صلاة الجنازة عليه، بحضور أفراد أسرته وعدد من رجال القضاء والشخصيات العامة، قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

مسيرة قضائية امتدت لعقود

ورحل المستشار أحمد الزند يوم السبت 26 سبتمبر 2026، بعد مسيرة طويلة في السلك القضائي والعمل العام، شغل خلالها عددًا من المواقع القضائية، كما تولى رئاسة نادي قضاة مصر قبل اختياره وزيرًا للعدل عام 2015، واستمر في منصبه حتى مارس 2016.

وعلى مدار سنوات عمله، ارتبط اسم الزند بالعمل القضائي ونادي القضاة، كما تولى في وقت سابق منصب رئيس المحكمة الشرعية في إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، قبل عودته إلى مصر واستكمال مسيرته داخل المنظومة القضائية.

أحمد موسى يوجه رسالة تعزية لأسرة الفقيد

وفي ختام حديثه، تقدم الإعلامي أحمد موسى بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المستشار أحمد الزند وأقاربه وأصدقائه وزملائه في القضاء، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

كما شهدت الأيام الماضية بيانات نعي من مؤسسات قضائية، من بينها نادي قضاة مصر والنيابة الإدارية، أعربت خلالها عن تعازيها لأسرة المستشار الراحل، واستعرضت جانبًا من مسيرته داخل القضاء والمواقع التي تولى مسؤوليتها.

احمد الزند احمد موسى صدى البلد

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