بمهام الدفع الكلي .. مواصفات جينيسيس G80 Standard 2026 الكهربائية

تواصل جينيسيس، العلامة الفاخرة التابعة لمجموعة هيونداي، توسيع نطاق سياراتها الكهربائية من خلال G80 Standard موديل 2026 المقدمة عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان الفاخرة العاملة بالطاقة الكهربائية بالكامل.

منظومة كهربائية تعتمد على محركين ونظام دفع كلي

تعتمد جينيسيس G80 Standard 2026 على منظومة حركة كهربائية مكونة من محركين يعملان مع نظام دفع كلي AWD، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 365 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 700 نيوتن متر.

جينيسيس G80 Standard 2026

وتستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 94.5 كيلوواط ساعة، في حين تنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام المعتمد في العديد من السيارات الكهربائية الحديثة.

أبعاد جينيسيس G80 Standard 2026

تنتمي G80 Standard إلى فئة سيارات السيدان كبيرة الحجم، ويبلغ طول السيارة 5,135 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,925 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,480 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,140 مم.

جينيسيس G80 Standard 2026

ويكتمل التصميم الخارجي بمجموعة من التجهيزات التي تجمع بين العملية والطابع العصري، حيث تأتي السيارة مزودة بعجلات من الألمنيوم قياس 19 بوصة، إضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، فضلًا عن مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

جينيسيس G80 Standard 2026 وتجهيزات المقصورة

تحرص جينيسيس على تقديم تجربة قيادة متطورة داخل المقصورة، لذلك زودت G80 Standard 2026 بمجموعة واسعة من التجهيزات، حيث تأتي المقاعد بفرش من الجلد الطبيعي، بينما تضم لوحة القيادة شاشة رئيسية كبيرة بقياس 27 بوصة، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 12 بوصة.

جينيسيس G80 Standard 2026

كما تعتمد السيارة على نظام صوتي فاخر من Lexicon يضم 17 سماعة، وتضم التجهيزات أيضًا نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، مع خصائص التبريد والتدليك للمقاعد.

جينيسيس G80 Standard 2026 ووسائل الأمان

زودت جينيسيس G80 Standard 2026 بمجموعة متقدمة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم السيارة 10 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة، كما تأتي مزودة بنظام تثبيت سرعة متكيف، إضافة إلى نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية.

جينيسيس G80 Standard 2026

وتشمل تجهيزات السلامة أيضًا مساعد البقاء داخل المسار، ونظام مراقبة المنطقة العمياء، كما تضم السيارة كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية، وخاصية مانع الانغلاق، والتوزيع الالكتروني لقوة الكبح.