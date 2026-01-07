جينيسيس ماجما جي تي 3 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس ماجما جي تي 3 ، وتنتمي ماجما جي لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتم تطويرها بالتعاون المباشر مع قسم هيونداي مورتورسبورت الرياضي الشهير، وتم بناؤها وتصميمها وفقاً للمواصفات الفنية الصارمة لبطولات سباقات GT3 العالمية .

جينيسيس ماجما جي تي 3

مواصفات جينيسيس ماجما جي تي 3

تتوافر سيارة جينيسيس ماجما جي تي 3 بالعديد من المميزات من ضمنها، حزمة تعديلات ميكانيكية وايروديناميكية شرسة للغاية، وتم تزويد الواجهة الأمامية بمشتت هواء كربوني عملاق مع توسيع مسارات العجلات بشكل ملحوظ ، وتم زيادة حجم فتحات التهوية الأمامية لتأمين أعلى مستويات التبريد للمحرك والمكابح.

جينيسيس ماجما جي تي 3

بالاضافة إلي ان سيارة جينيسيس ماجما جي تي 3 بها، جناح رياضي ثابت وضخم مدمج مع موزع هواء مرعب لتوليد قوة ضغط سفلي هائلة تثبت السيارة في المنعطفات السريعة، وبها خطوط الـ LED الثنائية الشهيرة، وبها أربعة مصابيح أمامية إضافية مخصصة لسباقات التحمل الليلية.

جينيسيس ماجما جي تي 3

ويوجد بـ سيارة جينيسيس ماجما جي تي 3، قمرة قيادة مزدوجة ويفصل بين السائق والراكب كونسول وسطي مرتفع وضخم جداً، وشاشة معلومات ترفيهية صغيرة، وأزرار تحكم ملموسة دقيقة، وخلف عجلة القيادة الرياضية ذات القاع المسطح المستوحاة من سيارات السباق، تقع لوحة عدادات قياس تناظرية تدعمها ثلاثة شاشات دائرية رقمية مثبتة فوق لوحة القيادة.

محرك جينيسيس ماجما جي تي 3

جينيسيس ماجما جي تي 3

تحصل سيارة جينيسيس ماجما جي تي 3 علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 3200 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 800 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة جينيسيس في صناعة السيارات

بدأت الفكرة عندما صممت هيونداي النماذج الأولية الأولى لسيارة فاخرة بتكلفة بلغت 500 مليون دولار، وتم تقديم أول طراز فعلي في عام 2007، وأطلق رسمياً أول طراز باسم "هيونداي جينيسيس"، والذي حقق نجاح كبير .

جينيسيس ماجما جي تي 3

وفاز بجائزة سيارة العام في أمريكا الشمالية لعام 2009 ، وتم إطلاق الجيل الثاني من سيارة جينيسيس، مما أثبت قدرة الشركة على تقديم مركبات منافسة وناجحة في فئة السيارات الفخمة .