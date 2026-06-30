بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

شهد ملف العدادات الكودية تحركًا برلمانيًا جديدًا في إطار البحث عن حلول لأزمة تمس ملايين من المواطنين، حيث كشفت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، عن تقدم النواب بطلبات إحاطة لمناقشة تداعيات الملف وعلاقته بقانون التصالح.

وقالت النائبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، تقديم الاعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أوصت باستدعاء وزراء الكهرباء، والتنمية المحلية، والإسكان، لعرض رؤية الحكومة بشأن إنهاء الأزمة، ووضع حلول عملية لمعالجة المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، وفي مقدمتها نظام الشريحة الموحدة الذي يمثل عبئًا ماليًا على المواطنين.

وأضافت أن اللجنة كانت قد اقترحت حضور الوزراء قبل نهاية شهر يونيو، إلا أن ذلك لم يتحقق، مؤكدة أن حزبها تقدم بطلبات عاجلة للإسراع في مناقشة الملف والوصول إلى حلول تنهي معاناة المواطنين في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بملف تخفيف الأحمال، أكدت عضو مجلس النواب أن اللجنة لم تناقش أي مقترحات أو توجهات بشأن عودة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف، معربة عن أملها في استمرار استقرار منظومة الكهرباء وعدم اللجوء إلى هذه الإجراءات مرة أخرى.

تقنين أوضاعهم في التصالح

وخلال المداخلة، أشار البرنامج إلى أن نحو 950 ألف مواطن لا يزالون في انتظار تقنين أوضاعهم في التصالح مما يمكنهم من حل مشكلتهم مع ملف العدادات الكودية، مع التأكيد على أهمية وضع آلية عادلة لمحاسبتهم تراعي الاستهلاك الفعلي وتخفف الأعباء المالية عن المواطنين، بدلاً من استمرار تطبيق الشرائح الحالية.