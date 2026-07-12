برلماني: الدولة تسير بخطى ثابتة لتعزيز أمن الطاقة عبر التوسع في المشروعات المتجددة

أكد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب أن اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعكس رؤية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وضمان توفير احتياجات التنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح من أهم أولويات الدولة المصرية.

وأوضح حماد، في تصريحات خاصة، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال المشروعات وعدم السماح بتأخير أي مشروع تمثل رسالة واضحة بأهمية الالتزام بالجداول الزمنية، خاصة مع التوسع الكبير في مشروعات الطاقة النظيفة.

مستحقات الشركات المنفذة

وأضاف أن انتظام صرف مستحقات الشركات المنفذة يعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة.

وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ستسهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود، وخفض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن دعم خطط الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم النائب عيد حماد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الاستثمار في الطاقة النظيفة سيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم قدرتها على جذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.