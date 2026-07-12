نشأت الديهي: أمن الخليج خط أحمر لمصر وأدعو لتحرك عادل لخفض التوتر مع إيران

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تقف إلى جانب دول الخليج العربي دون قيد أو شرط، مشددًا على أن الأمن القومي الخليجي يمثل جزءً أصيلًا من الأمن القومي المصري، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة إلى التحرك بشكل عادل لخفض حدة الصراع بين إيران ودول الخليج، وإنقاذ المنطقة من مخاطر التصعيد.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، إن قلبه "من القاهرة مع دول الخليج"، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل من دعاة السلام، لكنها في الوقت نفسه تعتبر أي مساس بأمن دول الخليج خطًا أحمر، انطلاقًا من ثوابت الأمن القومي المصري والعربي.



وأضاف أن أمن واستقرار أي دولة عربية يمثل مصلحة مصرية مباشرة، وليس مجرد موقف سياسي أو نوع من المزايدة، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك وفق ثوابت راسخة تقوم على دعم الأشقاء العرب والحفاظ على استقرار المنطقة.



وأوضح الديهي أن إيران، مثل إسرائيل، تمتلك أهدافًا واضحة في الإقليم، متسائلًا عن كيفية الحديث عن حسن الجوار في ظل ما وصفه بالاعتداءات التي تعرضت لها بعض دول الخليج، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار.



وشدد على أنه لا يتعامل مع أي اعتداء على دولة عربية من منطلق الحياد أو الوساطة، بل باعتباره "طرفًا عربيًا أصيلًا"، مؤكدًا أن موقف مصر لا يقتصر على التصريحات، وإنما يستند إلى ثوابت راسخة في دعم الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دول الخليج.

الدول العربية



وأشار إلى أن مصر تؤيد السلام مع كل من يسعى إليه، لكنها في الوقت ذاته تتمسك بحماية الأمن القومي العربي، معتبرًا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الوقوف إلى جانب الدول العربية الشقيقة يمثل التزامًا استراتيجيًا وثابتًا للدولة المصرية.