تحذير من تصعيد خطير بالمنطقة.. محللة سياسية تكشف أهداف واشنطن في أزمة هرمز

قالت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة ليس فتح مضيق هرمز، وإنما إنهاء الهيمنة الإيرانية على الممر الملاحي الاستراتيجي.

إعادة ضبط المعادلة بين الطرفين

وأضافت "سعيد" خلال تصريحات لقناة «إكسترا لايف»، أن الموقف المصري يتسم بالوضوح في التعامل مع المشهد المعقد بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة على أهمية إعادة ضبط المعادلة بين الطرفين بما يسهم في خفض حدة التوترات.

القاهرة تسعى إلى استقرار المنطقة

وأوضحت المحللة السياسية، أن القاهرة تسعى إلى الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع نطاق الصراعات، مشيرة إلى أن الضربات الإيرانية خلفت تداعيات خطيرة، بينما يظل مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في المشهد الإقليمي نظرًا لأهميته الاستراتيجية وتأثير السيطرة عليه.

انخراط دول الخليج

وأشارت إلى أن انخراط دول الخليج في تطورات المشهد الإقليمي يثير مخاوف من تصاعد التوتر، لافتة إلى أن وجود تخوفات من موقف إيران تجاه سلطنة عُمان، في وقت تواصل فيه مصر جهودها لتهدئة الأوضاع واحتواء التصعيد.

قرارات الرئيس الأمريكي

وأكدت أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظل أحد العوامل المؤثرة في مسار الأوضاع والتطورات الإقليمية، ولابد من السعي إلى الحلول الدبلوماسية، خاصة أن ترامب يحاول توجيه أوروبا لدعمه.