خالد الغندور يثير الجدل: من الأفضل.. وليد الركراكي أم وهبي؟

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلًا واسعًا بعدما طرح مقارنة بين المدربين المغربيين وليد الركراكي ووهبي، مستندًا إلى نتائج منتخب المغرب في آخر نسختين من كأس العالم.

مقارنة بين وليد الركراكي ووهبي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":“عندما كان العدد 32 فريقًا وليد أصبح رابع العالم، وعندما أصبح 48 فريقًا خرج وهبي من دور الثمانية، والاثنان على يد فرنسا. هذا مدرب دفاعي وهذا هجومي.. يا ترى من الأفضل من وجهة نظركم؟”

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المقارنة، بين من يرى أن إنجاز وليد الركراكي في مونديال 2022 يبقى استثنائيًا، ومن يفضل أسلوب وهبي الهجومي رغم الخروج من الدور ربع النهائي.