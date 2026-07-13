هل يكرر ميسي إنجاز مارادونا ويطيح بالإنجليز من مونديال 2026؟

عندما تلتقي الأرجنتين مع إنجلترا في كأس العالم يوم الأربعاء المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، ولن تكون المباراة مجرد مواجهة كروية، بل فصلًا جديدًا من واحدة من أكثر المنافسات سخونة في تاريخ اللعبة.

ومع اقتراب نصف نهائي مونديال 2026، يعود السؤال الذي يفرض نفسه: هل يعيد ليونيل ميسي كتابة ما فعله دييجو مارادونا قبل 40 عامًا؟

في صيف 1986، وقف مارادونا على مسرح ملعب أزتيكا وقدم واحدة من أكثر المباريات شهرة في تاريخ كأس العالم، سجل هدف "يد الله"، ثم أتبعها بما عرف لاحقًا بـ"هدف القرن"، ليقود الأرجنتين إلى الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1، قبل أن يواصل المنتخب طريقه نحو التتويج باللقب العالمي.

اليوم، يجد ميسي نفسه أمام المشهد ذاته، لكن في ظروف مختلفة. قائد الأرجنتين يقود منتخب بلاده إلى نصف النهائي وهو يحلم بالاحتفاظ باللقب الذي حققه في قطر 2022، بينما يسعى الإنجليز إلى إنهاء عقدة تاريخية أمام "التانجو" والعودة إلى النهائي العالمي.

المواجهة المقبلة ستكون السادسة بين المنتخبين في تاريخ كأس العالم، وهي مباراة تحمل الكثير من الذكريات، سواء داخل الملعب أو خارجه، إذ ارتبطت لقاءاتهما دائمًا بلحظات خالدة صنعت تاريخ البطولة.

ورغم المقارنات التي لا تتوقف بين ميسي ومارادونا، فإن المدرب ليونيل سكالوني حاول تهدئة الأجواء، مؤكدًا أن اللقاء يجب أن يُنظر إليه باعتباره مباراة كرة قدم فقط، بعيدًا عن الخلفيات التاريخية والسياسية التي لطالما صاحبت مواجهات المنتخبين.

لكن جماهير الأرجنتين ترى في المواجهة فرصة جديدة لكتابة فصل آخر من التاريخ، بينما يأمل الإنجليز في قلب الصفحة واستعادة الهيبة أمام حامل اللقب.

ويبقى السؤال معلقًا حتى صافرة النهاية، هل ينجح ميسي في تكرار ما فعله مارادونا قبل أربعة عقود، ويقود الأرجنتين إلى إسقاط إنجلترا مجددًا، أم يكتب "الأسود الثلاثة" نهاية مختلفة لهذه القصة التاريخية؟