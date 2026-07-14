تداول 108 آلاف طن بضائع و7086 حاوية مكافئة بميناء الإسكندرية

شهدت حركتي الملاحة وتداول الحاويات والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن ميناء الإسكندرية استقبل 10 سفن وغادرته 15 سفينة بإجمالي 25 سفينة خلال هذه المدة، في ظل انتظام العمل بكافة الإدارات التشغيلية والفنية، بينما بلغ إجمالي عدد السفن العاملة المتواجدة على الأرصفة 29 سفينة بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وسلاسة حركة دخول وخروج السفن، وفقًا للجداول الملاحية المخططة.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء لضمان تسريع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن انتظار السفن بما يسهم؛في تعزيز القدرة التنافسية للميناء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لكافة الخطوط الملاحية.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول إجمالي كميات قدرها 108 آلاف طن تقريباً من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بواقع 36 ألف طن صادر و 72 ألف طن وارد.

وأوضح بريقع أن إجمالي عدد الحاويات المكافئة المتداولة بلغ 7086، منها 2789 حاوية وارد، و1244 حاوية صادر، و 3053 حاوية ترانزيت، بما يعكس تنوع حركة الحاويات بين الوارد والصادر والترانزيت، مؤكدا مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي هام لتداول الحاويات وخدمة التجارة الدولية.

و شهدت بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة دخول 5496 شاحنة وخروج 5164 بواقع 10660 حركة للشاحنات دخولاً وخروجا من الميناء.

وفي هذا السياق، تواصل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهودها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات المينائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل، إلى جانب الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية القياسية في كافة الأنشطة، بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث بجميع صوره، مع استمرار العمل على تقديم خدمات متميزة تدعم حركة التجارة وخدمة الاقتصاد القومي.

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