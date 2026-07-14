قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العالم على مشارف أزمة طاقة .. ماذا ينتظر مضيق هرمز؟
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين لقطر والبحرين
الصين تتهم واشنطن بدفع الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية.. وتحذر من تداعيات التصعيد
انفراجة جديدة.. الزمالك يغلق ملف يانيك فيريرا لدى فيفا.. وتقليص القضايا إلى 7
مجانا.. تردد القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم
نتنياهو محذرا إيران: الوضع سيكون مختلفا تماما وأكثر قوة حال تعرضنا للهجوم
قرار حظر قبول تحويلات 3 ثانوي للمدارس الدولية يثير الجدل | والأهالي يطالبون بتأجيله
لامين يامال يطارد إنجازا تاريخيا أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026
إيمانهم رابط حي يجمع الكنيسة عبر الأجيال.. البابا تواضروس يستقبل عائلات "شهداء ليبيا"| صور
عودة التصعيد الأمريكي ضد إيران.. لماذا اتخذ ترامب هذا المسار؟
منتخب مصر يخوض 4 مباريات في تصفيات أمم أفريقيا 2027 خلال 16 يومًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 108 آلاف طن بضائع و7086 حاوية مكافئة بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 شهدت حركتي الملاحة وتداول الحاويات والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن ميناء الإسكندرية استقبل 10 سفن وغادرته 15 سفينة بإجمالي 25 سفينة خلال هذه المدة، في ظل انتظام العمل بكافة الإدارات التشغيلية والفنية، بينما بلغ إجمالي عدد السفن العاملة المتواجدة على الأرصفة 29 سفينة بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وسلاسة حركة دخول وخروج السفن، وفقًا للجداول الملاحية المخططة.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء لضمان تسريع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن انتظار السفن بما يسهم؛في تعزيز القدرة التنافسية للميناء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لكافة الخطوط الملاحية.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول إجمالي كميات قدرها 108 آلاف طن تقريباً من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بواقع 36 ألف طن صادر و 72 ألف طن وارد.

وأوضح بريقع أن إجمالي عدد الحاويات المكافئة المتداولة بلغ 7086، منها 2789 حاوية وارد، و1244 حاوية صادر، و 3053 حاوية ترانزيت، بما يعكس تنوع حركة الحاويات بين الوارد والصادر والترانزيت، مؤكدا مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي هام لتداول الحاويات وخدمة التجارة الدولية.

و شهدت بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة دخول 5496 شاحنة وخروج 5164 بواقع 10660 حركة للشاحنات دخولاً وخروجا من الميناء.

وفي هذا السياق، تواصل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهودها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات المينائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل، إلى جانب الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية القياسية في كافة الأنشطة، بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث بجميع صوره، مع استمرار العمل على تقديم خدمات متميزة تدعم حركة التجارة وخدمة الاقتصاد القومي.

آ ع س

الحاويات والبضائع ميناء الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

بيض الكوبرا

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

صبري نخنوخ

قبل بدء الجلسة.. ننشر نص أقوال صبري نخنوخ في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع

ترشيحاتنا

الكلية الحربية

من 65%.. شروط التقديم في الكلية الحربية لعام 2026

الدواجن

بورصة الدواجن اليوم| عروض وتخفيضات على الفراخ والبانية.. والبلدي يسجل 100 جنيه

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

بالصور

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026
التوقيت الصيفي2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو بانتظام؟.. تحذيرات لا تتجاهلها

فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام
فوائد صحية لتناول المانجو بانتظام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام
سعر سبيكة ذهب 5 جرام

4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف
كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد