إعلامي يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اسمَي إمام عاشور ومروان عطية ارتبطا خلال الساعات الماضية بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي عبر تحركات من وكيل اللاعبين آدم وطني.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن آدم وطني عرض الثنائي على إدارة اتحاد جدة، وأبلغ مسؤولي النادي السعودي بإمكانية حسم صفقة إمام عاشور مقابل مبلغ يتراوح بين 6 و7 ملايين دولار خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد أن اتحاد جدة لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي إلى الأهلي سواء من أجل التعاقد مع إمام عاشور أو مروان عطية، مشيرًا إلى أن كل ما يدور حاليًا لا يتجاوز مرحلة الاستفسارات والمفاضلة الفنية.

وأضاف أن إدارة النادي السعودي، ما زالت تدرس عدة خيارات لتدعيم خط الوسط، حيث يدخل المغربي عز الدين أوناحي ضمن قائمة المرشحين إلى جانب إمام عاشور ومروان عطية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة التي سيتم التحرك لحسمها رسميًا.