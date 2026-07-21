دروجبا: كثرة النجوم تسببت في أزمات داخل غرفة ملابس الأهلي

أكد أحمد حسن "دروجبا"، لاعب الأهلي السابق، أن غرفة ملابس الفارس الأحمر شهدت بعض الأزمات خلال الموسم الماضي، بسبب وجود عدد كبير من النجوم داخل القائمة، وهو أمر لم يكن معتادًا داخل القلعة الحمراء في السنوات الماضية.

وقال دروجبا، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن كثرة العناصر المميزة داخل الفريق قد تؤدي أحيانًا إلى وجود حالة من عدم الاستقرار، خاصة مع رغبة كل لاعب في المشاركة وإثبات نفسه.

وشدد لاعب الأهلي السابق على ضرورة عودة الهدوء والتركيز داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاستقرار داخل غرفة الملابس سيكون عاملًا مهمًا لاستعادة البطولات والمنافسة بقوة على جميع الألقاب.