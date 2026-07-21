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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: حسام عبدالمجيد يناسب الأهلي.. وبنجديدة سيكون صفقة الموسم

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
يارا أمين

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع نبيل عماد "دونجا"، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يتسبب في أزمة داخل غرفة الملابس، كما أشاد بالمهاجم المغربي سفيان بنجديدة، مؤكدًا أنه سيكون من أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "دونجا سيتسبب في أزمة داخل غرفة الملابس، والأفضل للأهلي عدم التعاقد معه بعد رحيله عن صفوف النجمة السعودي، وإذا رحل مروان عطية، لازم ندور على لاعب بنفس مواصفاته، وأرى أن كوكا مناسب لتعويضه".

وأضاف: "الأهلي لازم يبص على لاعيبته ويبطل يبص على لاعيبة الزمالك".

وتحدث عن مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد، قائلًا: "شخصية حسام عبدالمجيد تناسب الأهلي، وهو لاعب هادئ مثل أحمد سيد زيزو، وإذا عاد إلى مصر فمن الممكن أن يتعاقد معه الأهلي".

كما توقع عبدالجليل أن يكون لأحمد سيد "زيزو" دور مؤثر مع الأهلي خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أنه سيكون أحد العناصر المهمة في الفريق.

وعن ملف الراحلين، قال: "رضا سليم قدم مستوى جيدًا مع الجيش الملكي في الموسم الماضي، وأرى أن الأهلي يوافق على رحيله بشكل نهائي، لكن مقابل مالي أكبر، لأن عرض 400 ألف دولار قليل".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالمهاجم المغربي سفيان بنجديدة، قائلًا: "سيكون من أفضل صفقات الأهلي في الصيف، فهو يمتلك مهارات قريبة من وسام أبو علي ووليد أزارو، لكنه يتميز بقدراته الكبيرة على تسجيل الأهداف"، كما أشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يسعى لتعزيز استثماراته من خلال مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

محمد عبدالجليل الأهلي نبيل عماد دونجا دونجا سفيان بنجديدة cbc

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