سفيان بنجديدة: فخور بالانضمام إلى الأهلي وأسعى لإسعاد الجماهير

أعرب المهاجم المغربي سفيان بنجديدة عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر يمثل خطوة مهمة في مسيرته الكروية، في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي على المستويين الأفريقي والعربي، وتاريخه الحافل بالبطولات والإنجازات.

وأكد بنجديدة أن الانضمام إلى الأهلي يعد حلمًا لأي لاعب، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك تاريخًا عريقًا وقاعدة جماهيرية ضخمة، وهو ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل من يرتدي قميص الفريق. وأضاف أنه يدرك قيمة هذا التحدي، وسيعمل بكل قوة من أجل إثبات جدارته بثقة إدارة النادي والجهاز الفني والجماهير.

وأوضح اللاعب أنه سيبذل كل ما لديه داخل الملعب وخارجه، من أجل تقديم أفضل المستويات والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن طموحه يتمثل في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلي، وأنه سيقاتل في كل مباراة لإسعاد جماهير النادي.

ووجه بنجديدة رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه شعر بحبهم ودعمهم منذ اللحظة الأولى لإعلان انتقاله إلى الفريق، وهو ما منحه دافعًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديه. وأضاف أنه يتمنى أن يرد هذا الحب من خلال الأداء القوي وتحقيق الانتصارات والبطولات، مشددًا على أن جماهير الأهلي تستحق دائمًا رؤية فريقها في منصات التتويج.

واختتم سفيان بنجديدة تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه الأول هو المساهمة في استمرار مسيرة الأهلي الناجحة، والعمل بروح الفريق لتحقيق المزيد من الألقاب، معربًا عن أمله في أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالنجاحات والإنجازات، وأن يتمكن مع زملائه من إسعاد جماهير النادي التي تنتظر دائمًا المنافسة على جميع البطولات.



