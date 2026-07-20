الشمال القطري يفاوض أشرف داري.. والأهلي لا يمانع رحيله

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن نادي الشمال القطري دخل في مفاوضات مع المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس على قناة مودرن، أن مسؤولي النادي القطري يرغبون في ضم اللاعب مجانًا، إلا أن أشرف داري يتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية من الأهلي قبل إنهاء علاقته بالنادي، ثم حسم وجهته المقبلة.

أشرف داري

وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات في ملف انتقال المدافع المغربي إلى الشمال القطري، خاصة في ظل عدم رغبة الأهلي في استمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم الجديد.