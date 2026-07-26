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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نماذج مشرقة للتميز.. الغربية تحتفي بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

مشايخ المنطقة الأزهرية بطنطا
مشايخ المنطقة الأزهرية بطنطا
الغربية أحمد علي

يتقدم فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد أبو سعيد، مدير عام شؤون التعليم، و محمود الحلبي، مدير عام شؤون الخدمات ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ أشرف شفيق، مدير إدارة الامتحانات، وجميع قيادات المنطقة، بخالص التهنئة إلى أبناء وبنات منطقة الغربية الأزهرية من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ١٤٤٦-١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥-٢٠٢٦م، بعد أن سطروا لوحة مشرقة من التفوق والتميز، مؤكدين أن هذا الإنجاز ثمرة الاجتهاد والمثابرة، ويعكس المكانة العلمية المرموقة لمعاهد المنطقة.

أوائل الثانوية الأزهرية في الغربية

وأكد فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي أن تفوق أبناء الغربية الأزهرية مصدر فخر واعتزاز، وأن الأوائل يمثلون نماذج مشرفة لطالب الأزهر، بما يتحلون به من تميز علمي وأخلاق رفيعة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.


وجاء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الغربية على النحو التالي:
القسم العلمي
• حبيبة رضا محمد محمد جعبوبه – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤٦ درجة بنسبة ٩٩.٣٨٪.
• أسماء الشناوي يوسف جعبوبه – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤٢ درجة بنسبة ٩٨.٧٧٪.
• إسراء الشناوي يوسف جعبوبه – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤١ درجة بنسبة ٩٨.٦٢٪.
• معاذ محمود العدوي شعبان – معهد الهياتم – ٦٤١ درجة بنسبة ٩٨.٦٢٪.
• علياء جمال محمد المتولي زلط – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤٠ درجة بنسبة ٩٨.٤٦٪.
• مريم أحمد نبيل عبد الحليم منصور – معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم – ٦٤٠ درجة بنسبة ٩٨.٤٦٪.

شعبة الأدبي 

القسم الأدبي (مبصر)
• هدى محمود أحمد محمود المنوفي – معهد فتيات كفر الشيخ سليم – ٥٧١ درجة بنسبة ٩٦.٧٨٪.
• مصطفى محمد إبراهيم عاشور – معهد محلة زياد – ٥٦٩ درجة بنسبة ٩٦.٤٤٪.
• آية أيمن عبد الفتاح أحمد النجار – معهد فتيات شبرا بابل – ٥٦١ درجة بنسبة ٩٥.٠٨٪.
• منار شعبان عبد المجيد أبو الفتوح يوسف – معهد فتيات بلكيم – ٥٦٠ درجة بنسبة ٩٤.٩٢٪.
• سندس محمد السيد إبراهيم الفخراني – معهد فتيات صفط تراب – ٥٥٩ درجة بنسبة ٩٤.٧٥٪.

 أوائل الثانوية الأزهرية 2026

القسم الأدبي (كفيف)
• مريم عبد المجيد عبد الحكيم جميل – معهد فتيات طنطا – ٤٣٥ درجة بنسبة ٧٩.٠٩٪.
• عبد الرحمن طلعت توفيق البسطويسي – معهد صفط تراب – ٤٣١ درجة بنسبة ٧٨.٣٦٪.
• محمد عادل ربيع عبد الفتاح شكر – معهد محمد رجب بسجين الكوم – ٤١٩ درجة بنسبة ٧٦.١٨٪.


واختتمت قيادات منطقة الغربية الأزهرية تهنئتها للأوائل وأسرهم، معربةً عن خالص تقديرها لما بذلوه من جهد أثمر هذا التفوق، ومؤكدةً أن أبناء الغربية سيظلون دائمًا عنوانًا للتميز العلمي، وواجهةً مشرفةً للأزهر الشريف في مختلف المحافل.


 

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