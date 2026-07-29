تركيا.. اعتقال مسؤولين كبار بسبب مخالفات تتعلق ​بتراخيص البناء والإشغال

اعتقلت السلطات التركية اليوم الأربعاء رئيسة بلدية أحد أحياء إسطنبول تنتمي للمعارضة وخمسة أشخاص آخرين على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق بتراخيص البناء والإشغال.
ووفق قناة (إن.تي.في) ؛ فتعد هذه الخطوة الأحدث في حملة قانونية غير مسبوقة تستهدف البلديات التي يديرها الحزب الرئيسي المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان.
وأشارت القناة إلى أنه تم احتجاز سينم ديديطاش رئيسة بلدية أوسكودار، بالإضافة إلى نائب رئيس البلدية وأمين عام ومهندس معماري ووكيل تجاري ومقاول.
ويُشار إلى أن الشرطة التركية شنت مداهمات متزامنة على 11 عنوانا في إسطنبول، وصادرت مواد رقمية من المشتبه بهم.
أفادت القناة بأنه ترددت أنباء عن قيام البلدية بتنسيق عملية الموافقة على تراخيص البناء من خلال نظام كان يُلزم المقاولين بتوقيع عقود استشارية للحصول على التراخيص.
ومن جانبها ؛ رفضت المعارضة التركية موجة الاتهامات الموجهة إليها منذ عام 2024، وتقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية. وتؤكد الحكومة أن القضاء مستقل.