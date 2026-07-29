تركيا.. اعتقال مسؤولين كبار بسبب مخالفات تتعلق ​بتراخيص البناء والإشغال

اعتقلت السلطات التركية اليوم ​الأربعاء رئيسة بلدية أحد أحياء ‌إسطنبول تنتمي للمعارضة وخمسة أشخاص آخرين على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات تتعلق ​بتراخيص البناء والإشغال.



ووفق قناة (إن.تي.في) ؛ فتعد هذه الخطوة ​الأحدث في حملة قانونية غير ⁠مسبوقة تستهدف البلديات التي يديرها ​الحزب الرئيسي المعارض للرئيس رجب طيب ​أردوغان.



وأشارت القناة إلى أنه تم احتجاز سينم ديديطاش رئيسة بلدية أوسكودار، بالإضافة إلى نائب ​رئيس البلدية وأمين عام ومهندس ​معماري ووكيل تجاري ومقاول.



ويُشار إلى أن الشرطة التركية شنت مداهمات متزامنة ‌على ⁠11 عنوانا في إسطنبول، وصادرت مواد رقمية من المشتبه بهم.



أفادت القناة بأنه ترددت أنباء عن قيام ​البلدية بتنسيق ​عملية ⁠الموافقة على تراخيص البناء من خلال نظام كان ​يُلزم المقاولين بتوقيع عقود استشارية ​للحصول ⁠على التراخيص.



ومن جانبها ؛ رفضت المعارضة التركية موجة الاتهامات الموجهة إليها منذ عام 2024، ⁠وتقول ​إن التحقيقات ذات دوافع ​سياسية. وتؤكد الحكومة أن القضاء مستقل.