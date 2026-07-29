بعد استقرار حالتهم.. تركيا تنقل ثلاثة من مصابي حادث رأس سدر بطائرة إسعاف

أعلنت السفارة التركية في القاهرة نقل ثلاثة من المواطنين الأتراك الذين أُصيبوا في الحادث المروري الذي وقع مؤخرًا على طريق رأس سدر – عيون موسى بمحافظة جنوب سيناء، إلى بلادهم على متن طائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية، وذلك عقب استقرار حالتهم الصحية واستكمال مراحل العلاج اللازمة داخل المستشفيات المصرية.

وأكدت السفارة أن نقل المصابين جاء بعد نجاح الفرق الطبية المصرية في التعامل مع حالاتهم، حيث تلقوا الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى رأس سدر العام ومستشفى شرم الشيخ، إلى أن أصبحت حالتهم الصحية مستقرة، بما سمح بإعادتهم إلى تركيا لاستكمال فترة التعافي.

وأعربت السفارة التركية عن بالغ شكرها وتقديرها للهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، مشيدةً بالتعاون الوثيق مع السفارة، وسرعة الاستجابة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمصابين منذ وقوع الحادث وحتى مغادرتهم الأراضي المصرية.

يأتي ذلك في أعقاب الحادث المروري الذي شهده طريق رأس سدر – عيون موسى خلال الأيام الماضية، إثر تصادم حافلة سياحية بشاحنة نقل، ما أسفر عن إصابة 32 شخصًا، بينهم 27 سائحًا تركيًا، و4 مصريين، ومواطن أذربيجاني.

وقد دفعت الأجهزة المعنية بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، قبل تحويل بعض الحالات إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال العلاج، وسط متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية والصحية، وتنسيق مستمر مع السفارة التركية.

وتعكس إشادة الجانب التركي بالجهود المصرية مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين في التعامل مع الحوادث الطارئة، وسرعة استجابة أجهزة الدولة لتقديم الرعاية الطبية والإنسانية للمصابين، بما يسهم في تعزيز الثقة في الكوادر الصحية المصرية وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.