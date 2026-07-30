حزب كيان مصر: أي استهداف للمنشآت الاستراتيجية تهديدًا مباشرًا للأمن القومي

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال خليل ، رئيس حزب كيان مصر ، أن الحزب تابع البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن الحادث الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، وما تضمنه من نتائج أولية تؤكد أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية.

وقال في بيان له إن الشفافية التي تعاملت بها الدولة في إعلان نتائج التحقيقات الأولية، وسرعة استجابة مؤسساتها لاحتواء الموقف، تعكس كفاءة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، وتؤكد جاهزية أجهزتها في حماية المنشآت الحيوية والتعامل مع المستجدات باحترافية عالية.

وأكد حزب كيان مصر أن أي استهداف للمنشآت الاستراتيجية أو البنية التحتية للدولة المصرية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ويستلزم موقفًا حاسمًا يحفظ سيادة الدولة ويصون مقدراتها، وفقًا لما تقرره مؤسساتها الوطنية.

كما دعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف مظاهر التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، واحترام قواعد القانون الدولي، وعدم السماح بانزلاق الشرق الأوسط إلى مزيد من التوتر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد حزب كيان مصر على أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع الاصطفاف خلف الدولة المصرية، والالتزام بما يصدر عن مؤسساتها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدًا أن أمن مصر القومي وسيادتها خط أحمر، وأن الدولة المصرية تمتلك القدرة والإرادة الكاملة لحماية أراضيها ومقدراتها والدفاع عن مصالحها العليا.