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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المسلماني يعلن إطلاق "وثائقيات ماسبيرو".. قناة رقمية جديدة

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
أحمد البهى

أعلن الكاتب أحمد المسلماني  رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،  إطلاق قناة رقمية جديدة باسم "وثائقيات ماسبيرو"  ضمن باقة من القنوات الرقمية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام .

وقال المسلماني إن هذه الخطوة تعزز استراتيجية التطوير الشامل "الرقمية أولًا" لتقديم أعمال وثائقية عالية الجودة عبر تكنولوجيا البث الرقمي والمنصات التفاعلية لمواكبة أحدث التطورات العالمية.

تفاصيل القناة: 

وثائقيات ماسبيرو ستقدم   وجبة وثائقية وثقافية دسمة للجمهور المصري والعربي من خلال بث الأفلام الوثائقية المتميزة التي ينتجها ويبدعها أبناء ماسبيرو حاليًا بكفاءة عالية .

وأكد المسلماني على أن الخطي تتسارع  لتدشين "منصة ماسبيرو" كأحد المشاريع التنافسية الكبرى لتعزيز القوة الناعمة  في مصر  حيث يأتي  هذا التوجه الرقمي متسلحًا بنجاحات واسعة، حيث حقق
محتوى ماسبيرو الرقمي أكثر  من مليار مشاهدة بشكل طبيعي عبر وسائل التواصل والمنصات التفاعلية، ابتداءً من 21 فبراير 2026 وحتى 31 مايو 2026.مما يعكس الاهتمام الجماهيري المتزايد باستعادة ريادة الإعلام المصري الرسمي.

كما أن دخل ماسبيرو الرقمي زاد في يونيو 2026 بأكثر من مائتين بالمائة عن الشهر نفسه عام 2025.

الكاتب أحمد المسلماني أحمد المسلماني وثائقيات ماسبيرو

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