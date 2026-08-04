وائل الفشني بين هيبة الإنشاد وسحر تترات الدراما فى صيف الأوبرا 2026

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة استمرت ليالى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو وأغسطس ويقام بإشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث قدم المنشد وائل الفشنى حفلاً على المسرح المكشوف .

حفل وائل الفشني

وخلاله قضى عدد ضخم من محبى الفنون الجادة أمسية مميزة جمعت بين هيبة الإنشاد الدينى وسحر تترات المسلسلات، وبمساحات صوتية تحمل القوة والعذوبة تنقل وائل الفشنى بين المؤلفات الروحانية التى تخلق الخشوع فى النفس والأغانى الدرامية التى أعادت إلى الأذهان أحداث ومشاهد تحمل العديد من المشاعر والذكريات إلى جانب مختارات من الغنائيات الشهيرة وغرد بـ صلوا علي حضرته، أشتاق يا الله، سافر حبيبى، راهب، كنت فين يا وعد، قمر، بتنادينى، سلم على، أعيش راضى، بهیة، يا عاشقاً، الحشاشين، بسکت، الأقصر بلدنا وغيرها .

جاء الحفل كأحد فعاليات البرنامج الفنى الثرى لصيف الأوبرا 2026 والذى يشمل الوان مختلفة ومتنوعة من الفنون الجادة ليجسد أهداف تعزيز الوعى على طريق بناء الأنسان وإعادة تشكيل الوجدان الجمعى .