يسرا تعزي محمد هنيدي في وفاة شقيقه وتكشف سبب عدم حضورها الجنازة

نعت الفنانة يسرا، شقيق الفنان محمد هنيدي الأكبر هشام هنيدي، حيث كشفت أنها لن تتمكن من حضور مراسم الجنازة بسبب تواجدها خارج مصر.

ونشرت يسرا، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، "خالص العزاء للفنان محمد هنيدي فى وفاة شقيقه الأكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وأضافت: "أعتذر عن عدم تمكني من حضور الجنازة لوجودى خارج البلاد".

وكانت شقيقة الفنان محمد هنيدي قد أعلنت في وقت سابق نبأ وفاة شقيقها هشام، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة ستقام في العاشرة صباحًا من مسجد الرضوان بمدينة الطلبة، قبل أن تعود وتؤكد تعديل الموعد، لتقام مراسم التشييع عقب صلاة الظهر من مسجد الرضوان.