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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفاو: لا دولة ولا قطاع قادران على مواجهة الأوبئة منفردين

ورشة التهديدات الفيروسية الناشئة ذات الأصل الحيواني
ورشة التهديدات الفيروسية الناشئة ذات الأصل الحيواني
الديب أبوعلي

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن مواجهة التهديدات الفيروسية الناشئة ذات الأصل الحيواني لم تعد مسؤولية قطاع أو دولة بعينها، وإنما تتطلب تعاونا وتكاملا بين مختلف القطاعات والدول، في إطار نهج «الصحة الواحدة».

جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل العلمية التي نظمتها النقابة العامة للأطباء البيطريين بعنوان «التهديدات الفيروسية الناشئة ذات الأصل الحيواني في مصر: استراتيجيات الاستجابة لفيروسي الإيبولا وهانتا»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين والخبراء الدوليين.

ونقل ممثل الفاو تحيات وتقدير الدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي للفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، مشيدا بتنظيم الورشة التي تعكس الاهتمام المتزايد بتطبيق نهج «الصحة الواحدة» لمواجهة التهديدات الصحية.

وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت أن أي قطاع منفرد لن يكون قادرا على التصدي للأوبئة، كما أن أي دولة بمفردها لن تستطيع مواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود، وهو ما يجعل التنسيق بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان والبيئة ضرورة أساسية لتعزيز الاستعداد والاستجابة.

وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة تعمل على تطبيق نهج «الصحة الواحدة» من خلال الربط بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النباتات والموارد المائية، بما يسهم في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حماية صحة الإنسان وتعزيز الأمن الصحي.

وأكد أن الفاو، من خلال مكتبها الإقليمي، تواصل دعم القدرات الوطنية والإقليمية في مجالات تقييم المخاطر، وتعزيز الاستعداد لمواجهة التهديدات الصحية المحتملة، بالتعاون مع الحكومات والشركاء الدوليين، مشددا على أهمية توسيع الشراكات خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الصحية المشتركة.

الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التهديدات الفيروسية الإيبولا هانتا وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور عبد الحكيم الواعر الصحة الواحدة

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